PSV heeft zondag in de Eredivisie de eerste overwinning in vijf wedstrijden geboekt. De ploeg van coach Mark van Bommel was in Eindhoven dankzij twee doelpunten van Steven Bergwijn met 2-1 te sterk voor sc Heerenveen.

Bergwijn, die zijn rentree maakte na een maand blessureleed, opende na ruim een kwartier met een prachtig afstandsschot de score voor PSV. Twintig minuten later verdubbelde de aanvaller de marge voor de thuisploeg.

PSV leek op weg naar een eenvoudige overwinning, maar tien minuten na rust bracht Jens Odgaard Heerenveen terug in de wedstrijd. De Friezen waren in de slotfase nog een aantal keren dicht bij de gelijkmaker, maar een punt zat er niet meer in voor de bezoekers.

Voor PSV betekende het de eerste overwinning sinds 6 oktober. Daarna verloren de Eindhovenaren tegen FC Utrecht (3-0), AZ (0-4) en Willem II (2-1) en speelden ze gelijk tegen Sparta Rotterdam (2-2). Ook in de Europa League kwam de ploeg twee keer niet tot winst tegen het Oostenrijkse LASK (4-1 en 0-0).

Door de overwinning staat PSV steviger op de derde plaats. De voorsprong op nummer vier FC Utrecht, dat zaterdag met 0-3 verloor van AZ, bedraagt vier punten. Nummer vijf Vitesse heeft eveneens vier punten achterstand, maar gaat zondag om 16.45 uur nog op bezoek bij Sparta. Heerenveen bevindt zich in de subtop.

Naast Bergwijn maakte Donyell Malen zijn rentree bij PSV na een maand blessureleed. Denzel Dumfries werd tegen Heerenveen door Van Bommel benoemd tot de nieuwe aanvoerder. De rechtsback nam de band over van Pablo Rosario.

Steven Bergwijn opende de score met een afstandsschot van ruim 20 meter. (Foto: Pro Shots)

Bergwijn bezorgt PSV voorsprong met prachtige treffers

PSV begon uitstekend aan de wedstrijd en was in de tiende minuut dicht bij de openingstreffer met een kopbal op de paal van Nick Viergever. Even later kwam Malen oog in oog met Warner Hahn, maar bracht de doelman redding.

In de zeventiende minuut kwam Bergwijn wel tot scoren. Hij haalde van ruim 20 meter uit en schoot de bal schitterend in de rechterbovenhoek. Hahn voorkwam daarna met reddingen op doelpogingen van Mohamed Ihattaren en Malen dat PSV snel verder uitliep.

Negen minuten voor rust werd de keeper van Heerenveen wel voor de tweede keer gepasseerd door Bergwijn. Ditmaal speelde de aanvaller zijn directe tegenstander uit en krulde de bal prachtig in de rechterbovenhoek.

Heerenveen had het in de eerste helft moeilijk en creëerde nauwelijks kansen. Alleen Chidera Ejuke zorgde voor gevaar, maar doelman Lars Unnerstall - die onder de lat opnieuw de voorkeur kreeg boven Jeroen Zoet - voorkwam een doelpunt.

Jens Odgaard tekende voor de aansluitingstreffer van sc Heerenveen. (Foto: Pro Shots)

Heerenveen trekt na rust initiatief naar zich toe

Waar PSV voor rust geen problemen had met Heerenveen, trok het elftal van coach Johnny Jansen in de tweede helft direct het initiatief naar zich toe. Dat leverde tien minuten na rust de aansluitingstreffer van Odgaard op. De Deense spits schoot de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied in de rechterhoek.

Heerenveen was ook daarna de betere ploeg en ging op jacht naar de gelijkmaker. De bezoekers probeerden het eerst met afstandsschoten van Alen Halilovic, Hicham Faik en Mitchell van Bergen, maar telkens verrichtte Unnerstall redding.

In de slotfase ontsnapte PSV aan de 2-2. Sven Botman was twee keer heel dicht bij de gelijkmaker, maar eerste stuitte hij met een schot op de verdediging van de thuisploeg en een minuut later werd een kopbal van de verdediger op prachtige wijze gered door Unnerstall.

PSV bleef met de nodige moeite overeind en voorkwam zo het vijfde puntenverlies op rij in de Eredivisie.

