Feyenoord-trainer Dick Advocaat is niet ontevreden met het 1-1-gelijkspel zondag bij FC Groningen. De 72-jarige coach was wel kritisch op arbiter Jeroen Manschot, die in zijn ogen verzuimde om Mike te Wierik rood te geven voor een overtreding op Luis Sinisterra.

"Ik sta hier niet om die jongen een rode kaart aan te smeren, maar iedereen kon zien dat dit rood was", zei Advocaat bij FOX Sports.

Te Wierik kreeg een gele kaart voor de overtreding op Sinisterra, die volgens Advocaat was doorgebroken. "Het gebeurde vlak voor mijn neus. Hij legde zijn arm om zijn nek en hield hem beet. Anders had die jongen zo kunnen doorlopen naar het doel. Ik vind dat de scheidsrechter hier in de fout is gegaan."

Feyenoord was door een doelpunt van diezelfde Sinisterra in de eerste helft op voorsprong gekomen. FC Groningen-middenvelder Samir Memisevic zette na rust uit een strafschop de 1-1-eindstand op het scorebord.

"Gezien het verloop van de wedstrijd mogen we tevreden zijn met dit resultaat", vervolgde Advocaat. "Groningen speelde heel agressief met een heel vervelend systeem. Het is lastig om tegen zo'n ploeg te voetballen. Er was veel strijd en beleving, maar ons spel was niet altijd goed. Dan kan ik achteraf wel leven met 1-1."

Steven Berghuis kreeg diep in blessuretijd nog een grote kans om Feyenoord naar de overwinning te koppen. (Foto: Pro Shots)

Berghuis: 'Groningen was betere partij'

Ook Feyenoord-aanvaller Steven Berghuis was kritisch op zijn ploeg. "Als je reëel bent, moet je erkennen dat Groningen vandaag de betere partij was", aldus Berghuis tegen FOX Sports.

"Verdedigend stond het bij ons prima en goed compact. Via de zijkanten konden zij nog wel gevaarlijk worden. Maar in aanvallend opzicht toonden wij veel te weinig initiatief om naar voren te gaan."

Berghuis kreeg in blessuretijd een enorme kans om zijn ploeg naar de overwinning te koppen, maar de 27-jarige flankspeler zag zijn inzet uitstekend gepakt worden door doelman Sergio Padt.

"Wat dat betreft hadden we ook nog kunnen winnen. Maar als je eerlijk bent, zou dat niet verdiend zijn geweest. Ik heb niet gescoord en ook geen assist afgeleverd. Dat is voor mij nog een reden om niet tevreden te zijn."

Dor het gelijkspel van zondag staat zowel Feyenoord als FC Groningen met 21 punten uit veertien wedstrijden in de middenmoot van de Eredivisie. Donderdag spelen de Rotterdammers in de Europa League thuis tegen Rangers FC.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie