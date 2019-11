Trainer Mark van Bommel heeft Denzel Dumfries benoemd tot de nieuwe aanvoerder van PSV. De 23-jarige rechtsback neemt de band over van middenvelder Pablo Rosario.

Routinier Ibrahim Afellay werd aan het begin van dit seizoen door Van Bommel naar voren geschoven als de captain van PSV, maar de 33-jarige middenvelder heeft door een gebrek aan fitheid nog geen officiële wedstrijd gespeeld voor de Brabanders.

Rosario (22) had daardoor dit seizoen tot nu toe in alle duels van PSV de aanvoerdersband om zijn arm, maar de controlerende middenvelder steekt de laatste maanden niet in zijn beste vorm.

Dumfries is sinds zijn overstap van sc Heerenveen naar PSV in de zomer van 2018 een onbetwiste basisspeler bij de Eindhovenaren. De negenvoudig international liet zich de afgelopen weken steeds vaker verbaal gelden als de leider van de ploeg van Van Bommel.

PSV, waar de naar Sevilla vertrokken Luuk de Jong vorig seizoen de aanvoerder was, zit in een zeer lastige fase. De 24-voudig landskampioen heeft zijn laatste zes duels (vier in de Eredivisie, twee in de Europa League) niet weten te winnen. Twee weken geleden greep Van Bommel al in door Jeroen Zoet te passeren en Lars Unnerstall tot eerste keeper te benoemen.

PSV speelt zondagmiddag de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen (aftrap 14.30 uur). De nieuwe aanvoerder Dumfries en Rosario staan allebei in de basis. Aanvallers Donyell Malen en Steven Bergwijn maken hun rentree na een maand blessureleed.

Pablo Rosario was dit seizoen in alle duels de aanvoerder van PSV. (Foto: Pro Shots)

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand van de Eredivisie