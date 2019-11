Marco van Basten heeft Heracles Almelo-trainer Frank Wormuth gebeld om excuses te maken vanwege zijn "Sieg Heil"-opmerking na een interview van Hans Kraay jr. met de Duitser.

De drievoudig Wereldvoetballer van het Jaar maakte de opmerking zaterdagavond tijdens het liveprogramma De Eretribune op FOX Sports, waar hij een van de vaste analisten is.

Van Basten was op het moment dat hij "Sieg Heil" - de groet uit de periode van nazi-Duitsland - zei niet in beeld, maar zijn opmerking was wel duidelijk hoorbaar op televisie.

Tijdens de uitzending maakte Van Basten, die een grapje wilde maken over het slechte Duits van Kraay jr., al excuses voor de opmerking en na de uitzending had hij telefonisch contact met Wormuth.

"Hij belde me midden in de nacht op en zei dat het een slechte grap was", vertelt Wormuth zondag aan Tubantia. "Prima, ik heb in het Nederlands geantwoord dat ik me niet aangesproken voel. Het is oké voor mij, ik zie geen enkele connectie tussen zijn woorden en mezelf."

'Ik sta hier verder buiten'

Het interview van Wormuth met Kraay jr. vond plaats voorafgaand aan de met 4-1 verloren Eredivisie-wedstrijd van Heracles van zaterdagavond tegen Ajax. Na afloop hoorde de trainer pas over de opmerking van Van Basten, die door Duitse media sterk wordt veroordeeld.

"In Duitsland kun je echt geen 'Sieg Heil' zeggen. Daarom pakken ze het groots op", zegt Wormuth, die de excuses van Van Basten heeft geaccepteerd.

"Voor mij is het nu klaar, daar wil ik het niet over hebben. Het is de uitdaging van Marco, niet die van mij. Ik sta hier verder buiten."

'Kraay jr. leest bericht Van Basten voor'

FOX Sports, waar Van Basten sinds afgelopen zomer onder contract staat, bood zaterdagavond ook al excuses aan. Zondagochtend werd het incident bovendien besproken bij het programma Goedemorgen Eredivisie, waar Kraay jr. een van de vaste gasten is.

Kraay jr. las een bericht voor dat Van Basten hem stuurde. "Het leven is als voetbal. Soms schiet je raak, soms schiet je mis. Maar als je misschiet, wil dat niet zeggen dat je een slecht mens bent", schreef Van Basten.

Van Basten maakte zijn opmerking juist in het weekend dat de Nederlandse profclubs een statement maken tegen racisme, nadat vorige week Ahmad Mendes Moreira van Excelsior racistisch werd bejegend door FC Den Bosch-supporters.

In de nasleep van de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd Excelsior-Den Bosch speelde het vermoeden dat een FC Den Bosch-supporter een Hitlergroet zou hebben gebracht. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat dit niet het geval was.