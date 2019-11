Feyenoord mist zondag Ridgeciano Haps, Nicolai Jørgensen en Rick Karsdorp in de uitwedstrijd tegen FC Groningen. Het drietal is geblesseerd.

Tegenover de afwezigheid van de twee backs en de spits staat dat Kenneth Vermeer en Marcos Senesi kunnen starten in het Hitachi Capital Mobility Stadion. Vermeer is weer fit, nadat hij zich geblesseerd had afgemeld voor de interlandperiode van Oranje.

Senesi kwam niet in actie met Jong Argentinië, omdat hij twee weken geleden tegen RKC Waalwijk een breukje opliep in zijn onderarm. Dankzij een brace kan de verdediger starten tegen FC Groningen.

Trainer Dick Advocaat kiest voor Eric Botteghin naast Senesi, terwijl Jan-Arie van der Heijden op de bank zit. Lutsharel Geertruida en Tyrell Malacia zijn achterin de vervangers van Karsdorp en Haps.

Op het middenveld heeft Advocaat wel de beschikking over de vertrouwde namen. Jens Toornstra, Orkun Kökcü en Leroy Fer starten. Luis Sinisterra begint bij afwezigheid van Jørgensen in de spits en Steven Berghuis en Sam Larsson staan op de vleugels.

Advocaat gaat voor derde zege op rij

Het duel tussen FC Groningen en Feyenoord begint zondag om 12.15 uur in het Hitachi Capital Mobility Stadion en staat onder leiding van arbiter Jeroen Manschot.

Het wordt de derde Eredivisie-wedstrijd van Feyenoord onder leiding van Advocaat, nadat gewonnen werd van VVV-Venlo (0-3) en RKC Waalwijk (3-2).

Ook FC Groningen is bezig aan een goede reeks. De ploeg van trainer Danny Buijs is vijf Eredivisie-wedstrijden op rij ongeslagen.

Opstelling FC Groningen: Padt; Zeefuik, Te Wierik, Itakura, Warmerdam; Hrustic, Memisevic, El Messaoudi, El Hankouri; Sierhuis, Asoro.

Opstelling Feyenoord: Vermeer; Geertruida, Senesi, Botteghin, Malacia; Toornstra, Kökçü, Fer; Berghuis, Sinisterra en Larsson.

