Erik ten Hag genoot zaterdag met volle teugen van de manier waarop de doelpunten van Ajax tegen Heracles Almelo tot stand kwamen. De Amsterdammers waren na een moeizame beginfase een maatje te groot voor de ploeg van trainer Frank Wormuth: 4-1.

"Het is fantastisch en genieten om met deze spelers te werken", zei een tevreden Ten Hag na het duel in de Johan Cruijff ArenA tegen FOX Sports. "Je kunt het bedenken, maar ze moeten het ook kunnen uitvoeren. Deze spelers hebben de skills om dat te doen."

Aan drie doelpunten van Ajax ging een fraaie voorzet vooraf. Hakim Ziyech was de aangever bij de 1-0 en de 3-0 van Quincy Promes en Zakaria Labyad volleerde in de 56e minuut raak na een hoge bal op maat van Daley Blind.

"We trainen er veel op en dan is het fantastisch te zien dat het er uitkomt", prees Ten Hag zich gelukkig. "Er moet wel veel gelopen worden en dat betekent ook dat je vaak voor niks loopt. Maar als er wel de juiste afstemming is tussen passer en ontvanger, dan krijg je zulke geweldige goals."

Hakim Ziyech was een van de uitblinkers bij Ajax. (Foto: Pro Shots)

Ten Hag zag 'heel veel goede dingen' van Schuurs

Door een treffer van invaller Klaas-Jan Huntelaar - de spits toucheerde een schot van rechtsback Sergiño Dest - scoorde Ajax in totaal vier keer. Ajax had het in de eerste twintig minuten wel lastig met het aanvallend ingestelde Heracles, zag Ten Hag.

"Dat hadden we ook wel verwacht. Er was dan ook geen reden om daar nerveus van te worden, want we weten de oplossingen. Die vonden we niet altijd, maar als we het wel goed deden, lagen er direct zeeën van ruimte."

Ten Hag koos tegen Heracles voor een centrum van Daley Blind en Perr Schuurs, die de geblesseerde Joël Veltman verving. De kans is groot dat de voormalige speler van Fortuna Sittard woensdag ook in de Champions League tegen Lille gaat spelen, omdat Veltman én Blind dan geschorst zijn.

"Perr heeft dit seizoen al meerdere keren bewezen dat hij kan starten tegen Lille", blikte Ten Hag al vooruit op het duel in Frankrijk. "Tegen Heracles heb ik heel veel goede dingen van hem gezien en ook een paar foutjes. Die moet hij verbeteren, maar dat geldt voor wel meer spelers."

