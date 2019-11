Flamengo heeft zaterdag in Lima voor de twee keer in de clubgeschiedenis de Copa Libertadores veroverd. De Braziliaanse ploeg was na een bizarre slotfase met 2-1 te sterk voor titelverdediger River Plate.

Rafael Borre opende na een klein kwartier de score voor River Plate in het volgepakte Estadio Monumental. De Colombiaanse aanvaller vond het doel uit een voorzet vanaf de rechterkant.

De Argentijnen waren daarna de betere ploeg en kwamen vlak voor rust bijna op 2-0 via een pegel van Exequiel Palacios. Ook in de tweede helft creëerde Flamengo nauwelijks gevaar, totdat Gabriel Barbosa in de slotfase twee keer toesloeg.

De Braziliaanse aanvaller draaide de achterstand in een tijdsbestek van vier minuten om in een voorsprong. Eerst tikte hij raak uit een voorzet van Giorgian De Arrascaeta en even later omspeelde hij twee verdedigers en schoot hard raak.

In de extra tijd liepen de gemoederen nog hoog op, want beide ploegen eindigden het duel met tien man. Palacios kreeg rood na een harde overtreding op Bruno Henrique en doelpuntenmaker Gabriel moest een minuut later ook het veld verlaten.

Flamengo stond pas twee keer in finale Copa

Flamengo won de Copa Libertadores eerder in 1981. Het was pas de tweede keer dat de ploeg in de finale van de Zuid-Amerikaanse variant van de Champions League stond.

Vorig jaar ging River Plate met de titel aan de haal door Boca Juniors in de finale te verslaan. De eerste wedstrijd in Buenos Aires eindigde toen in 2-2, waarna de return werd uitgesteld omdat de spelersbus van Boca werd bekogeld door supporters van aartsrivaal River Plate.

De return werd daarop verplaatst naar Madrid, waar River Plate na verlenging met 3-1 zegevierde en voor de vierde keer de Copa Libertadores won. In de halve finale van deze editie rekende de titelhouder ook af met Boca.