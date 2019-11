ADO Den Haag heeft zaterdag in een spektakelstuk een punt gepakt tegen Willem II. De Hagenaars speelden voor eigen publiek met 3-3 gelijk tegen de Tilburgers. Eerder op de avond deed PEC Zwolle uitstekende zaken onderin door Fortuna Sittard met 3-1 te kloppen. Beide ploegen eindigden de wedstrijd met tien man.

Willem II was in de eerste helft veel sterker dan ADO en kwam na twaalf minuten op voorsprong door een doelpunt van Freek Heerkens. Hij tikte raak nadat doelman Luuk Koopmans een voorzet van Ché Nunnely niet goed verwerkte.

Vangelis Pavlidis verdubbelde de marge in de slotfase van de eerste helft. De Griek schoot de bal vanaf de linkerkant van het zestienmetergebied prachtig in de rechterbovenhoek.

Kort na de onderbreking zorgde Tomás Necid voor de aansluitingstreffer van ADO na goed voorbereidend werk van Crysencio Summerville, waarna Pavlidis de voorsprong zes minuten later weer uitbreidde. De Griek kapte zijn directe tegenstander uit en plaatste de bal in de rechterhoek.

Goossens bezorgt ADO punt met schitterend afstandsschot

De wedstrijd in Cars Jeans Stadion leek gespeeld, maar in de slotfase zeven minuten voor tijd bracht Necid zijn ploeg opnieuw terug in de wedstrijd. De Tsjech kopte raak uit een hoekschop van John Goossens.

ADO ging daarna op jacht naar de gelijkmaker en die werd twee minuten voor tijd op schitterende wijze gemaakt door Goossens. De middenvelder haalde van zo'n dertig meter uit en zag zijn afstandsschot in de rechterbovenhoek belanden.

Door het gelijkspel blijft ADO zestiende op de ranglijst. De ploeg van coach Alfons Groenendijk heeft één punt achterstand op nummer vijftien Fortuna. Willem II bezet de zesde plaats.

PEC Zwolle klom naar de dertiende plaats dankzij de zege op Fortuna Sittard. (Foto: Pro Shots)

PEC-Fortuna vroeg stilgelegd door vuurwerk

Het duel in het MAC³PARK Stadion tussen PEC en Fortuna werd al na drie minuten stilgelegd omdat er vuurwerk op het veld belandde bij een sfeeractie van supporters van de thuisploeg. Zij staken buiten het stadion vuurwerk af, maar dat kwam over het dak heen op het veld terecht.

Nadat de wedstrijd na ongeveer tien minuten werd hervat, vond de thuisploeg al snel het doel. Mustafa Saymak was vanaf de rand van het zestienmetergebied trefzeker met een fraai schot in de linkerbovenhoek.

Vlak voor rust moest Fortuna met tien man verder door een rode kaart voor Amadou Ciss. De Senegalees trapte na richting Sai van Wermeskerken, nadat hij een penalty claimde maar die niet kreeg.

Teleurstelling bij de spelers van Fortuna Sittard na afloop van de wedstrijd. (Foto: Pro Shots)

Ghoochannejhad krijgt rood na harde charge

Een klein kwartier na rust kwam ook PEC met tien man te staan vanwege een rode kaart voor Reza Ghoochannejhad. De Iraniër werd uit het veld gestuurd voor een harde charge op Fortuna-aanvoerder Jorrit Smeets, die werd gezien door de VAR.

Desondanks vergrootte Iliass Bel Hassani de voorsprong even later voor de Zwollenaren. De middenvelder schoof de bal in de verre hoek. Vitalie Damascan deed in de slotfase met een kopbal nog wat terug namens Fortuna, waarna de net ingevallen Lennart Thy het duel in blessuretijd met een intikker besliste.

Door de overwinning klimt PEC van de zestiende naar de dertiende plaats. Fortuna zakt naar de vijftiende plaats en heeft één punt minder dan de Zwollenaren.

