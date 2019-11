Koploper Ajax heeft zaterdag de achtste zege op rij geboekt in de Eredivisie. De Amsterdammers waren voor eigen publiek met 4-1 te sterk voor Heracles Almelo.

Quincy Promes tekende in de 26e minuut voor de openingstreffer, waarna Ajax aan het begin van de tweede helft via Zakaria Labyad en opnieuw Promes verder afstand nam. Invaller Klaas Jan Huntelaar maakte er in de 87e minuut nog 4-0 van door een schot van Sergiño Dest te toucheren, maar het slotakkoord was voor Cyriel Dessers.

Door zijn twee doelpunten tegen Heracles mag de 27-jarige Promes zich gedeeld topscorer noemen in de Eredivisie. De vleugelspeler staat net als PSV-aanvaller Donyell Malen op tien competitietreffers dit seizoen. AZ-spits Myron Boadu en Dessers hebben er negen.

Ajax blijft door de ruime zege op Heracles fier aan kop staan in de Eredivisie. AZ won zaterdagavond met 0-3 van FC Utrecht en heeft zes punten minder. Nummer drie PSV staat nu op een achterstand van liefst veertien punten, maar de Eindhovenaren spelen zondag nog in het Philips Stadion tegen sc Heerenveen.

Trainer Erik ten Hag koos tegen Heracles voor Perr Schuurs als vervanger van Joël Veltman, die door een spierblessure niet in actie kon komen. Veltman is net als Daley Blind geschorst voor het uitduel met Lille van woensdag in de Champions League, waardoor Schuurs waarschijnlijk ook dan zal spelen.

Quincy Promes is nu gedeeld topscorer in de Eredivisie. (Foto: Pro Shots)

Heracles maakt het Ajax lang lastig

Na de minuut applaus als statement tegen racisme was het Ajax dat in de vierde minuut de eerste goede kans creëerde. Dusan Tadic kreeg de bal met geluk voor zijn voeten, maar zijn poging van dichtbij was te zacht om doelman Janis Blaswich in de problemen te brengen.

Daarna was het verrassend genoeg Heracles dat domineerde in de ArenA en na dertien minuten ook dicht bij de 0-1 was. Sebastian Jakubiak zag zijn harde afstandsschot rakelings langs de paal gaan. De middenvelder dook even later weer gevaarlijk op voor het Ajax-doel, maar zijn rollertje was geen probleem voor André Onana.

Ondanks een slordige en moeizame fase waren de beste kansen wel voor Ajax. Blaswich greep twee keer goed in op gevaarlijke schoten van Ziyech en Promes, maar in de 26e minuut moest hij alsnog capituleren. Een indraaiende voorzet van Ziyech werd door niemand getoucheerd, waarna Promes van dichtbij binnenkopte.

Na de 1-0 had Ajax de controle over de wedstrijd, al verzuimde Heracles vlak voor rust op gelijke hoogte te komen. Labyad kopte de bal te zacht richting Onana en in de voeten van Dessers, maar hij had het vizier niet op scherp staan. Even later schoot Alexander Merkel nog een vrije trap tegen de buitenkant van de paal.

Ajax was een maatje te groot voor Heracles. (Foto: Pro Shots)

Ajax loopt na rust snel weg bij Heracles

In de tweede helft ging Ajax hard op zoek naar de tweede treffer en dat sorteerde al snel effect. Promes en Ziyech schoten van dichtbij wat wild over, maar even later was het Labyad die wel scoorde. De rechtsbuiten, die tot zijn goal niet in de wedstrijd zat, volleerde een fraaie pass van Daley Blind laag in het doel.

Vier minuten later was de wedstrijd definitief gespeeld. Ziyech legde de bal met veel gevoel bij de tweede paal en vond Promes, die uit een lastige hoek scoorde. Heracles had vlak daarna eigenlijk de 3-1 moeten maken, maar Dessers kreeg de bal voor een halfleeg doel niet achter Onana.

Ajax ging daarna op zoek naar de 4-0 en die viel na enkele gemiste kansen drie minuten voor tijd alsnog. Dest, die het veld in was gekomen voor de geblesseerde Noussair Mazraoui, schoot via de voet van Huntelaar raak en zag het doelpunt dan ook op de naam van de spits komen.

Vlak na de 4-0 was Dest ook verantwoordelijk voor de enige treffer van Heracles. De rechtsback liet zich als laatste man achterin aftroeven door Dessers, die in zijn eentje op Onana af kon lopen en de doelman dit keer wel klopte, waardoor hij zijn ploeg de verdiende eretreffer bezorgde.

