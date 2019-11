AZ heeft zaterdag vrij eenvoudig het uitduel met FC Utrecht gewonnen: 0-3. De ploeg van trainer Arne Slot blijft daarmee in de Eredivisie in het spoor van koploper Ajax.

Het was voor AZ een weerzien met John van den Brom, die vorig jaar nog voor de groep stond in Alkmaar. Hij is sinds deze zomer de eindverantwoordelijke in Utrecht.

Het werd voor Van den Brom geen fijne avond, want door doelpunten van Teun Koopmeiners, Oussama Idrissi en Myron Boadu viel er weinig eer te behalen in het eigen Stadion Galgenwaard.

AZ verstevigt door de tiende overwinning van het seizoen de tweede plaats met 32 punten uit veertien duels. De achterstand op Ajax is drie punten, maar de Amsterdammers spelen zaterdag nog tegen Heracles Almelo. Utrecht is met 23 punten vijfde.

Teun Koopmeiners wordt gefeliciteerd na zijn openingsdoelpunt. (Foto: Pro Shots)

AZ met geluk op voorsprong

FC Utrecht begon voor eigen publiek nog wel aardig, maar moest al snel kansen toestaan van AZ, waar Calvin Stengs en Boadu na hun debuut voor Oranje bedrijvig waren.

Het openingsdoelpunt kwam echter uit een vrije trap van Koopmeiners, die geluk had dat zijn inzet van richting werd veranderd door Gyrano Kerk. Doelman Maarten Paes was daardoor kansloos.

Enkele minuten later maakte Idrissi op fraaie wijze 0-2. De linksbuiten wipte de bal over directe tegenstander Sean Klaiber, waarna hij deed alsof hij de bal voor wilde zetten. In plaats daarvan schoot hij hard raak in de verre hoek.

Na rust zette Utrecht kortstondig aan, maar de 0-3 van Boadu maakte een vroegtijdig einde aan die aspiraties. De spits tikte op aangeven van Stengs eenvoudig binnen, na een snelle counter. Utrecht probeerde nog wel wat tegen te doen, maar was onmachtig in de afwerking.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie