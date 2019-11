José Mourinho is blij dat hij Tottenham Hotspur bij zijn debuut als manager direct aan de zege heeft kunnen helpen. De laatste uitoverwinning van de 'Spurs' in de Premier League was liefst elf maanden geleden.

"Dit was heel belangrijk", zei de Portugees na de zege bij West Ham United (2-3). "Elf maanden lang heeft de muziek niet geklonken in de uitkleedkamer, werd er niet gelachen en was er geen blijheid."

De Champions League-finalist van afgelopen seizoen dankte de zege aan doelpunten van Son Heung-min, Lucas Moura en Harry Kane. West Ham kwam in het slotkwartier nog wel terug tot 2-3, maar echt in gevaar kwam de zege niet.

"Ik ben erg blij voor én met de spelers. Als je alleen de uitslag zou zien, zou je denken dat het erg lastig was, maar eigenlijk waren we lang dichterbij de 0-4, dan dat West Ham bij de 1-3 was", merkte de tevreden Mourinho op.

Wel zag hij hoe de 'Spurs' na dik een uur spelen ver wegzakten. "Ze hebben de prijs betaald voor een moeilijke week", zei Mourinho. "De trainer werd ontslagen, er is een nieuwe gekomen, met andere trainingsmethoden. Het was lastig."

José Mourinho was zeer te spreken over het optreden van Dele Alli. (Foto: Pro Shots)

'Alli deed me weer denken aan oude Alli'

De opvolger van de vorige week ontslagen Mauricio Pochettino zag in Dele Alli een van de uitblinkers. De middenvelder verkeert eigenlijk al maanden in een vormcrisis en is mede daardoor zijn plek bij het Engelse elftal kwijt. Tegen West Ham was Alli goed voor een assist en legde hij met een sliding de basis voor de 0-2.

"Hij speelde net als de rest van het team: briljant tijdens de eerste 65 minuten en daarna betaalde hij de prijs voor de vermoeidheid", vond Mourinho. "Hij deed me weer denken aan de oude Dele Alli, de speler waarvan iedereen een jaar geleden onder de indruk was."

De oud-trainer van onder meer Internazionale en Real Madrid hoopt dat de middenvelder zijn vorm nu vasthoudt. "Want hij is te goed om niet een van de beste spelers ter wereld te zijn en niet bij de Engelse ploeg te zitten. Ik heb tijdens de training even met hem gepraat en gezegd dat de beste Dele Alli terug moet keren. Ik ben erg blij met hem."

Mourinho maakt dinsdag zijn debuut voor eigen publiek, als zijn ploeg het in de Champions League opneemt tegen Olympiacos. Met zeven punten uit vier duels staat de formatie tweede achter het ongenaakbare Bayern München.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Premier League