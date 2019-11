Ajax begint zaterdag met Perr Schuurs aan het thuisduel met Heracles Almelo in de Eredivisie. De verdediger neemt de plek in van de geblesseerde Joël Veltman.

Voor de negentienjarige Schuurs wordt het zijn zesde optreden dit seizoen in de Eredivisie. De voormalige verdediger van Fortuna Sittard, die de voorkeur krijgt boven Edson Álvarez, vormt in het centrum van de defensie een duo met Daley Blind.

Normaal gesproken maakt Veltman deel uit van de verdediging, maar hij kampt met een spierblessure en is niet inzetbaar. Veltman speelde vorige week nog negentig minuten in het EK-kwalificatieduel van Oranje bij Noord-Ierland.

De basisplek van Schuurs betekent ook dat Lisandro Martínez samen met Donny van de Beek en Hakim Ziyech op het middenveld blijft staan. Op de rechtsbackpositie krijgt Noussair Mazraoui wederom de voorkeur boven Sergiño Dest.

Trainer Erik ten Hag kiest net als in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht (4-0) van twee weken geleden weer voor Zakaria Labyad als rechtsbuiten. De oud-speler van PSV, Vitesse en FC Utrecht vervangt David Neres, die tot de winterstop uitgeschakeld is.

Ajax soeverein aan kop in Eredivisie

Bij nummer zeven Heracles begint Mauro Júnior op de bank. De twintigjarige Braziliaan kwam in de eerste dertien competitiewedstrijden van het seizoen telkens in actie. Verdediger Navajo Bakboord zit niet bij de selectie.

Koploper Ajax kan tegen Heracles de achtste competitiezege op rij boeken. De Amsterdammers koesteren een voorsprong van zes punten op naaste belager AZ, dat om 18.30 uur is begonnen aan het uitduel met FC Utrecht. Nummer drie PSV, dat elf punten minder heeft dan Ajax, speelt zondag in Eindhoven tegen sc Heerenveen.

Vier dagen na het duel met Heracles gaat Ajax in de groepsfase van de Champions League op bezoek bij OSC Lille. De eerste ontmoeting met de Franse ploeg in september eindigde in een 3-0-overwinning voor de Amsterdammers.

De wedstrijd tussen Ajax en Heracles begint om 19.45 uur in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Van de Beek, Martínez, Ziyech; Labyad, Tadic en Promes.

Opstelling Heracles Almelo: Blaswich; Breukers, Pröpper, Knoester, Czyborra; Jakubiak, Merkel, Kiomourtzoglou; Van der Water, Dessers en Dos Santos.

