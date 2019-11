In de Eredivisie staan zaterdagavond vier duels op het programma. Koploper Ajax neemt het om 19.45 uur voor eigen publiek op tegen Heracles Almelo, terwijl achtervolger AZ om 18.30 uur is begonnen aan het duel bij FC Utrecht. PEC Zwolle en Fortuna Sittard treffen elkaar om 19.45 uur, waarna ADO Den Haag en Willem II om 20.45 uur de avond afsluiten. Volg alles in ons liveblog.

19.45: Ajax-Heracles ( 2-0 )

) 19.45: PEC-Fortuna ( 1-0 )

) 20.45: ADO-Willem II (0-1) Uitslag

FC Utrecht-AZ 0-3 Ajax-Heracles Almelo · 56' GOAL Ajax! 2-0



Daar is dan toch de 2-0 van Ajax. Labyad prikt een lastige bal fraai binnen na een mooie pass van Blind. ADO Den Haag-Willem II · 12' GOAL Willem II! 0-1



Willem II komt snel op voorsprong in Den Haag. Verdediger Freek Heerkens sluipt mee naar voren en schiet op aangeven van Ché Nunnely raak. Ajax-Heracles Almelo · 52' Promes is het eindstation van een mooie Amsterdamse aanval, maar de buitenspeler schiet de bal over het doel. Ajax-Heracles Almelo · 50' Een aanval van Heracles Almelo wordt verdedigd door Ajax en levert een snelle counter op. Tagliafico kan uiteindelijk schieten, maar dat schot wordt geblokt en levert een flinke botsing op met wat spelers. Het spel ligt even stil, maar kan zonder wissels of serieuze blessures hervat worden. Ajax-Heracles Almelo · 46' We voetballen weer in de Johan Cruijff ArenA. Ajax leidt met 1-0 tegen Heracles Almelo. Eredivisie · PEC Zwolle-Fortuna Sittard · RUST: 1-0



Door de vroege treffer van Saymak mag Zwolle met een 1-0-voorsprong gaan rusten. Door de rode kaart van Ciss wordt het wel heel lastig voor Fortuna om nog een goed resultaat uit het vuur te slepen. ADO Den Haag-Willem II · 2' Na de voetballoze minuut wegens de strijd tegen racisme, rolt de bal nu ook in Den Haag. De thuisploeg heeft de punten hard nodig om onderin weg te komen, Willem II wil blijven aanhaken bij de subtop. PEC Zwolle-Fortuna Sittard · 42' ROOD voor Amadou Ciss!



Fortuna moet met tien man verder. De spits claimt een penalty, krijgt deze niet, en trapt daarna uit frustratie na richting Van Wermeskerken. Het levert de Senegalees een directe rode kaart op. ADO Den Haag-Willem II · Over 10 minuten begint de late wedstrijd van vanavond, tussen ADO Den Haag en Willem II. Dit zijn de opstellingen:



ADO: Koopmans; Muringen, Beugelsdijk, Pinas, Meijers; Immers, Bakker, Goossens; Summerville, Necid, Hooi.



Willem II: Wellenreuther; Heerkens, Holmén, Peters, Nelom; Saddiki, Llonch, Ndayishimiye; Nunnely, Pavlidis, Köhlert. Ajax-Heracles Almelo · Het is rust! Ajax heeft het wederom niet makkelijk met Heracles Almelo, maar de Amsterdammers leiden wel met 1-0 dankzij een rake kopbal van Quincy Promes. Ajax-Heracles Almelo · 45+2' Daar is bijna de gelijkmaker. Labyad wil terugkoppen op Onana, maar ziet Dessers over het hoofd. De spits van Heracles schiet vervolgens tegen de Ajax-doelman aan. Ajax-Heracles Almelo · 43' Zakaria Labyad komt door aan de rechterkant en haalt uit, maar doelman Blaswich keert het schot. FC Utrecht-AZ · AZ wint en blijft in spoor van koploper Ajax

AZ boekt een opvallend eenvoudige uitzege bij FC Utrecht: 0-3. Koopmeiners en Idrissi scoorde voor de pauze, na rust maakte kersvers international Boadu er 0-3 van. AZ komt na 14 wedstrijden op 32 punten en houdt Ajax (35 punten uit 13 duels) zo in het vizier. Ajax kan bij winst op Heracles het gat van zes punten wel weer herstellen.

Ajax-Heracles Almelo · 38' Weinig momenten van opwinding in de laatste minuten in Amsterdam. Ajax heeft wel de bal en zoekt naar openingen, maar Heracles Almelo houdt het compact. Ajax-Heracles Almelo · 30' Een vreemd moment in de ArenA. Ajax krijgt een vrije trap voor een overtreding op Tagliafico, maar die leek toch in het strafschopgebied te zijn gemaakt. De videoarbiters kijken naar het moment, maar het blijft een vrije trap. Ajax sticht daar vervolgens geen gevaar uit. Ajax-Heracles Almelo · 26' GOAL Ajax! 1-0



Dat zal je altijd zien. Heracles Almelo krijgt de complimenten voor de eerste 25 minuten, maar daar is het toch 1-0 voor Ajax. Zoals wel vaker legt Ziyech de bal bij de tweede paal neer en kopt Promes binnen. Ajax-Heracles Almelo · 25' Ajax krijgt voornamelijk wat schietkansen van ver, maar verder heeft Heracles Almelo het goed voor elkaar in Amsterdam. Het is dan ook nog 0-0. Ajax-Heracles Almelo · 22' Quincy Promes kan uithalen na een fraaie lange bal van Daley Blind, maar Blaswich redt. Dat doet diezelfde Blaswich vrijwel direct daarna weer op een inzet van Hakim Ziyech. FC Utrecht-AZ · 70' Doelman Paes voorkomt met een knappe redding de 0-4 van Stengs. Het gaat opmerkelijk eenvoudig voor AZ, dat zich steviger op de tweede plaats in de Eredivisie gaat nestelen. Ajax-Heracles Almelo · 17' Tim Breukers is Nicolás Tagliafico kwijt en legt terug op Jakubiak, maar ditmaal keert Onana de inzet van de Heraclied. PEC Zwolle-Fortuna Sittard · 4' GOAL PEC! 1-0



Nog geen minuut na de hervatting slaat PEC toe! Mustafa Saymak knalt raak vanaf de rand van het strafschopgebied. PEC Zwolle-Fortuna Sittard · 3' Het vuurwerk is opgeborgen, dus de spelers komen weer het veld op om de wedstrijd te hervatten. Ajax-Heracles Almelo · 13' Sebastian Jakubiak haalt maar eens uit van een meter of 25 en dat is geen slechte poging. Hij schiet maar net naast het doel van keeper André Onana. Ajax-Heracles Almelo · Ajax-Heracles Almelo · 11' Heracles Almelo krijgt een vrije trap op een mooie plek, maar de voorzet is niet goed genoeg. Ajax heeft veel de bal, maar is al even niet meer gevaarlijk geweest. PEC Zwolle-Fortuna Sittard · 3' De spelers zijn naar binnen gestuurd na een uit de hand gelopen sfeeractie. Supporters van PEC schoten buiten het stadion vuurwerk af, maar dat kwam over het dak van het stadion heen op het veld terecht. PEC Zwolle-Fortuna Sittard · 3' De wedstrijd in Zwolle is tijdelijk gestaakt omdat er vuurwerk op het veld is beland! Ajax-Heracles Almelo · 4' Heracles Almelo kende een brutaal begin, maar de eerste echte kans is voor de Amsterdammers. Dusan Tadic krijgt de bal zomaar voor zijn voeten, maar zijn schot wordt gekeerd door doelman Janis Blaswich. FC Utrecht-AZ · 58' Daar is AZ zelfs dicht bij de 0-4. Linksback Wijndal raakt de paal. Ajax-Heracles Almelo · 2' En nu voetballen we weer! Ajax-Heracles Almelo is onderweg. PEC Zwolle-Fortuna Sittard · 2' Een belangrijke wedstrijd voor de strijd onderin. Zwolle staat zestiende, Fortuna bezet de veertiende positie. Na de voetballoze minuut wegens racisme is het duel nu echt begonnen. Ajax-Heracles Almelo · 1' De aftrap is genomen, maar zoals bekend wordt er de eerste minuut niet gevoetbald. Dit alles als statement tegen racisme. Ajax-Heracles Almelo · De spelers komen het veld op in de Johan Cruijff ArenA. FC Utrecht-AZ · 51' GOAL AZ! 0-3



Een razendsnelle uitbraak levert de derde Alkmaarse treffer op. Boadu tikt van dichtbij raak na een assist van die andere kersvers international: Stengs. De VAR checkt de goal en ziet dat Boadu keurig achter de bal is gebleven. Van buitenspel is dus geen sprake. Ajax-Heracles Almelo · FC Utrecht-AZ · 46' De tweede helft in Utrecht is begonnen. Kan de thuisploeg zich nog terug knokken van een 0-2-achterstand tegen de huidige nummer twee van de Eredivisie. Ajax-Heracles Almelo · Erik ten Hag bij FOX Sports voorafgaand aan het duel met Heracles Almelo: "We willen winnen vandaag. Je ziet dat veel grote ploegen het lastig hebben na de interlandperiode. Dat moeten wij zien te voorkomen vanavond. In deze fase van de competitie moet je gewoon met je beste elf spelen, dus ik kijk niet nu al naar mijn opstelling voor Lille-uit. Dat Perr Schuurs speelt heeft ook te maken met Edson Álvarez, die last heeft van een jetlag." PEC Zwolle-Fortuna Sittard · PEC Zwolle-Fortuna Sittard is het andere Eredivisie-duel om 19.45 uur. Dit zijn de opstellingen:



PEC Zwolle: Zetterer; Van Wermeskerken, Lachman, Lam, Van Polen; Hamer, Clement, Dekker; Saymak, Ghoochannejhad, Van Crooij



Fortuna Sittard: Koselev; Essers, Harries, Angha, Cox; Passlack, Smeets, Tekie, Diemers; Sambou, Ciss FC Utrecht-AZ · Het is rust! FC Utrecht begon sterk, maar AZ is uiterst effectief en heeft er twee gemaakt. Zo staat het 0-2 voor de formatie uit Alkmaar. FC Utrecht-AZ · 45' Sander van de Streek sticht gevaar met een kopbal uit een vrije trap van Adam Maher, maar zijn inzet is van net te ver om echt voor problemen te zorgen bij doelman Bizot. Ajax-Heracles Almelo · FC Utrecht-AZ · 41' Dani de Wit krijgt de bal inderdaad op de arm, maar de videoarbiters vinden het te licht om er een vervolg aan te geven. FC Utrecht-AZ · 40' Nog vijf minuten tot de rust in Utrecht. De VAR kijkt even naar een mogelijke handsbal van AZ (in het voordeel dan van FC Utrecht). FC Utrecht-AZ · Alle reden tot lachen bij AZ, want de nummer twee van de Eredivisie leidt comfortabel met 0-2 op bezoek bij FC Utrecht. FC Utrecht-AZ · 31' GOAL AZ! 0-2



AZ is uiterst effectief in Utrecht en verdubbelt de marge na een goed half uur spelen. Oussama Idrissi ontsnapt aan de linkerkant en schiet de bal fraai in de verre hoek. FC Utrecht-AZ · 24' GOAL AZ! 0-1



Uit het niets komen de bezoekers op voorsprong in De Galgenwaard! Een vrije trap van Teun Koopmeiners valt via Kerk binnen, waardoor doelman Maarten Paes kansloos is. FC Utrecht-AZ · 18' AZ is de laatste fase wel vaker te vinden op de helft van FC Utrecht, maar de formatie van trainer Arne Slot is nog niet in staat geweest om tot een echte kans te komen. FC Utrecht-AZ · 15' Gyrano Kerk wordt in de diepte gevonden en lijkt op het doel van Marco Bizot af te kunnen, maar de aanvaller krijgt de bal niet goed mee.