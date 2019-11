In de Eredivisie staan zaterdagavond vier duels op het programma. Koploper Ajax neemt het om 19.45 uur voor eigen publiek op tegen Heracles Almelo, terwijl achtervolger AZ om 18.30 uur is begonnen aan het duel bij FC Utrecht. PEC Zwolle en Fortuna Sittard treffen elkaar om 19.45 uur, waarna ADO Den Haag en Willem II om 20.45 uur de avond afsluiten. Volg alles in ons liveblog.

LIVE

19.45: Ajax-Heracles ( 4-0 )

) 19.45: PEC-Fortuna ( 2-0 )

) 20.45: ADO-Willem II (0-2) Uitslag

FC Utrecht-AZ 0-3 Ajax-Heracles Almelo · 90' GOAL Heracles Almelo! 4-1



Dest gaat ditmaal stevig in de fout en daar profiteert Dessers van. De spits rent op Onana af en schiet de bal in de hoek. Ajax-Heracles Almelo · Voor de statistieken, maar de 4-0 lijkt op naam te komen van Huntelaar, die de bal nog raakte na het schot van Dest. Ajax-Heracles Almelo · 87' GOAL Ajax! 4-0



Dest maakt zijn eerste doelpunt voor Ajax! De invaller krijgt de bal van Huntelaar, schiet snel en vindt via een speler van Heracles Almelo en Huntelaar de hoek. ADO Den Haag-Willem II · 39' GOAL Willem II! 0-2



Het kon niet uitblijven: het tweede doelpunt van Willem II. Pavlidis verdubbelt de voorsprong van de oppermachtige Tilburgers. Ajax-Heracles Almelo · 81' Laatste wissel van Ajax: Hakim Ziyech gaat naar de kant en Razvan Marin komt binnen de lijnen. PEC Zwolle-Fortuna Sittard · 65' GOAL PEC! 2-0



PEC lijkt de wedstrijd te beslissen. Bel Hassani scoort nadat Clement de bal op het middenveld van Fortuna heeft onderschept. Ajax-Heracles Almelo · 74' Heracles krijgt wederom een grote kans op de 3-1. Eerst bokst Onana een gevaarlijke voorzet weg en vervolgens kopt Schuurs een bal van de lijn. Ajax-Heracles Almelo · 73' Twee kansen voor Ajax op de 4-0, maar die valt in deze aanval niet. Eerst keert Blaswich een inzet van Lisandro Martínez en vervolgens raakt Donny van de Beek het zijnet. Ondertussen komt Klaas-Jan Huntelaar binnen de lijnen voor Labyad, die last had van kramp. Ajax-Heracles Almelo · In elk stadion te zien dit weekend in de Eredivisie, zo ook vandaag dus in de Johan Cruijff ArenA. PEC Zwolle-Fortuna Sittard · 58' ROOD Ghoochannejhad!



Het is weer tien tegen tien in Zwolle. PEC-aanvaller Reza Ghoochannejhad krijgt na ingrijpen van de VAR rood na een harde charge op Fortuna-aanvoerder Jorrit Smeets. ADO Den Haag-Willem II · 27' Het is een klein wonder dat het nog altijd slechts 0-1 staat voor Willem II. Zowel Nunnely als Pavlidis faalt oog in oog met doelman Koopmans. Ajax-Heracles Almelo · 68' Dest is direct belangrijk voor Ajax. Cyriel Dessers krijgt een enorme kans op 3-1, maar het schot van de Heracles-spits (op zo'n zeven meter van het doel) gaat via de voet van Dest toch nog over. PEC Zwolle-Fortuna Sittard · 52' Amadou Ciss probeerde scheidsrechter Joey Kooij nog tevergeefs op andere gedachten te brengen. Met tien man kijkt Fortuna in Zwolle nog altijd tegen een 1-0-achterstand aan. Ajax-Heracles Almelo · 67' Noussair Mazraoui gaat op het gras zitten en kan niet verder. De rechtsback wordt vervangen door Sergiño Dest. Ajax-Heracles Almelo · 64' Voor de derde keer legt Ziyech de bal bij de tweede paal neer voor Promes, maar nu kan de Oranje-international er geen doelpunt van maken. Blaswich keert de iets te slappe inzet. ADO Den Haag-Willem II · 21' Bijna verdubbelt Willem II de voorsprong. Koopmans krijgt maar net zijn handje tegen een inzet van Köhlert. Ajax-Heracles Almelo · De Ajacieden vieren een feestje na weer eens een doelpunt in de Eredivisie. De Amsterdammers staan al op 46 treffers dit seizoen. PEC Zwolle-Fortuna Sittard · 46' De bal rolt weer in Zwolle. De thuisploeg verdedigt een 1-0-voorsprong tegen de tien man van Fortuna. Ajax-Heracles Almelo · 60' GOAL Ajax! 3-0



We kunnen bijna de beschrijving van de 1-0 kopiëren. Ziyech legt de bal met veel gevoel bij de tweede paal en weer maakt Promes het doelpunt. Ditmaal doet hij dat met zijn voet, dat is dan wel een verschil. Ajax-Heracles Almelo · 56' GOAL Ajax! 2-0



Daar is dan toch de 2-0 van Ajax. Labyad prikt een lastige bal fraai binnen na een mooie pass van Blind. ADO Den Haag-Willem II · 12' GOAL Willem II! 0-1



Willem II komt snel op voorsprong in Den Haag. Verdediger Freek Heerkens sluipt mee naar voren en schiet op aangeven van Ché Nunnely raak. Ajax-Heracles Almelo · 52' Promes is het eindstation van een mooie Amsterdamse aanval, maar de buitenspeler schiet de bal over het doel. Ajax-Heracles Almelo · 50' Een aanval van Heracles Almelo wordt verdedigd door Ajax en levert een snelle counter op. Tagliafico kan uiteindelijk schieten, maar dat schot wordt geblokt en levert een flinke botsing op met wat spelers. Het spel ligt even stil, maar kan zonder wissels of serieuze blessures hervat worden. Ajax-Heracles Almelo · 46' We voetballen weer in de Johan Cruijff ArenA. Ajax leidt met 1-0 tegen Heracles Almelo. Eredivisie · PEC Zwolle-Fortuna Sittard · RUST: 1-0



Door de vroege treffer van Saymak mag Zwolle met een 1-0-voorsprong gaan rusten. Door de rode kaart van Ciss wordt het wel heel lastig voor Fortuna om nog een goed resultaat uit het vuur te slepen. ADO Den Haag-Willem II · 2' Na de voetballoze minuut wegens de strijd tegen racisme, rolt de bal nu ook in Den Haag. De thuisploeg heeft de punten hard nodig om onderin weg te komen, Willem II wil blijven aanhaken bij de subtop. PEC Zwolle-Fortuna Sittard · 42' ROOD voor Amadou Ciss!



Fortuna moet met tien man verder. De spits claimt een penalty, krijgt deze niet, en trapt daarna uit frustratie na richting Van Wermeskerken. Het levert de Senegalees een directe rode kaart op. ADO Den Haag-Willem II · Over 10 minuten begint de late wedstrijd van vanavond, tussen ADO Den Haag en Willem II. Dit zijn de opstellingen:



ADO: Koopmans; Muringen, Beugelsdijk, Pinas, Meijers; Immers, Bakker, Goossens; Summerville, Necid, Hooi.



Willem II: Wellenreuther; Heerkens, Holmén, Peters, Nelom; Saddiki, Llonch, Ndayishimiye; Nunnely, Pavlidis, Köhlert. Ajax-Heracles Almelo · Het is rust! Ajax heeft het wederom niet makkelijk met Heracles Almelo, maar de Amsterdammers leiden wel met 1-0 dankzij een rake kopbal van Quincy Promes. Ajax-Heracles Almelo · 45+2' Daar is bijna de gelijkmaker. Labyad wil terugkoppen op Onana, maar ziet Dessers over het hoofd. De spits van Heracles schiet vervolgens tegen de Ajax-doelman aan. Ajax-Heracles Almelo · 43' Zakaria Labyad komt door aan de rechterkant en haalt uit, maar doelman Blaswich keert het schot. FC Utrecht-AZ · AZ wint en blijft in spoor van koploper Ajax

AZ boekt een opvallend eenvoudige uitzege bij FC Utrecht: 0-3. Koopmeiners en Idrissi scoorde voor de pauze, na rust maakte kersvers international Boadu er 0-3 van. AZ komt na 14 wedstrijden op 32 punten en houdt Ajax (35 punten uit 13 duels) zo in het vizier. Ajax kan bij winst op Heracles het gat van zes punten wel weer herstellen.

Ajax-Heracles Almelo · 38' Weinig momenten van opwinding in de laatste minuten in Amsterdam. Ajax heeft wel de bal en zoekt naar openingen, maar Heracles Almelo houdt het compact. Ajax-Heracles Almelo · 30' Een vreemd moment in de ArenA. Ajax krijgt een vrije trap voor een overtreding op Tagliafico, maar die leek toch in het strafschopgebied te zijn gemaakt. De videoarbiters kijken naar het moment, maar het blijft een vrije trap. Ajax sticht daar vervolgens geen gevaar uit. Ajax-Heracles Almelo · 26' GOAL Ajax! 1-0



Dat zal je altijd zien. Heracles Almelo krijgt de complimenten voor de eerste 25 minuten, maar daar is het toch 1-0 voor Ajax. Zoals wel vaker legt Ziyech de bal bij de tweede paal neer en kopt Promes binnen. Ajax-Heracles Almelo · 25' Ajax krijgt voornamelijk wat schietkansen van ver, maar verder heeft Heracles Almelo het goed voor elkaar in Amsterdam. Het is dan ook nog 0-0. Ajax-Heracles Almelo · 22' Quincy Promes kan uithalen na een fraaie lange bal van Daley Blind, maar Blaswich redt. Dat doet diezelfde Blaswich vrijwel direct daarna weer op een inzet van Hakim Ziyech. FC Utrecht-AZ · 70' Doelman Paes voorkomt met een knappe redding de 0-4 van Stengs. Het gaat opmerkelijk eenvoudig voor AZ, dat zich steviger op de tweede plaats in de Eredivisie gaat nestelen. Ajax-Heracles Almelo · 17' Tim Breukers is Nicolás Tagliafico kwijt en legt terug op Jakubiak, maar ditmaal keert Onana de inzet van de Heraclied. PEC Zwolle-Fortuna Sittard · 4' GOAL PEC! 1-0



Nog geen minuut na de hervatting slaat PEC toe! Mustafa Saymak knalt raak vanaf de rand van het strafschopgebied. PEC Zwolle-Fortuna Sittard · 3' Het vuurwerk is opgeborgen, dus de spelers komen weer het veld op om de wedstrijd te hervatten. Ajax-Heracles Almelo · 13' Sebastian Jakubiak haalt maar eens uit van een meter of 25 en dat is geen slechte poging. Hij schiet maar net naast het doel van keeper André Onana. Ajax-Heracles Almelo · Ajax-Heracles Almelo · 11' Heracles Almelo krijgt een vrije trap op een mooie plek, maar de voorzet is niet goed genoeg. Ajax heeft veel de bal, maar is al even niet meer gevaarlijk geweest. PEC Zwolle-Fortuna Sittard · 3' De spelers zijn naar binnen gestuurd na een uit de hand gelopen sfeeractie. Supporters van PEC schoten buiten het stadion vuurwerk af, maar dat kwam over het dak van het stadion heen op het veld terecht. PEC Zwolle-Fortuna Sittard · 3' De wedstrijd in Zwolle is tijdelijk gestaakt omdat er vuurwerk op het veld is beland! Ajax-Heracles Almelo · 4' Heracles Almelo kende een brutaal begin, maar de eerste echte kans is voor de Amsterdammers. Dusan Tadic krijgt de bal zomaar voor zijn voeten, maar zijn schot wordt gekeerd door doelman Janis Blaswich. FC Utrecht-AZ · 58' Daar is AZ zelfs dicht bij de 0-4. Linksback Wijndal raakt de paal.