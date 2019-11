Bayern München heeft zaterdag goede zaken gedaan in de Bundesliga. 'Der Rekordmeister' was een maatje te groot voor Fortuna Düsseldorf (0-4) en zag koploper Borussia Mönchengladbach verliezen bij FC Union Berlin. Wout Weghorst hielp VfL Wolfsburg met een treffer aan een overwinning op Eintracht Frankfurt.

Bayern zat al vroeg op rozen in de Merkur Spiel-Arena, waar het na 45 minuten 0-3 stond door doelpunten van Joshua Kimmich, Corentin Tolisso en Serge Gnabry. Philippe Coutinho maakte er twintig minuten voor tijd nog 0-4 van.

Door de overtuigende overwinning gaf Bayern een vervolg aan de goede resultaten onder interim-trainer Hans-Dieter Flick, die in ieder geval nog tot en met de Kerst de hoofdcoach is. Met de voormalige assistent van de ontslagen Niko Kovac voor de groep werden eerder al Olympiacos (2-0) en Borussia Dortmund (4-0) verslagen.

Inmiddels is ook de koppositie in de Bundesliga weer binnen handbereik. Bayern zag Borussia Mönchengladbach namelijk verrassend met 2-0 verliezen bij Union Berlin en heeft nu nog maar één punt achterstand op de aanvoerder van de ranglijst.

Interim-coach Hans-Dieter Flick is blij met de zege. (Foto: Pro Shots)

Weghorst helpt Wolfsburg aan zege

Weghorst was weer goud waard voor Wolfsburg, dat met 0-2 won van het Eintracht Frankfurt van Bas Dost. De spits kopte in de negentiende minuut een van richting veranderd schot achter doelman Felix Wiedwald van Frankfurt.

De 27-jarige Weghorst, die afgelopen dinsdag tegen Estland zijn vierde interland voor het Nederlands elftal speelde, maakte zijn negende officiële treffer dit seizoen (alle competities). João Victor maakte er in de 65e minuut nog 0-2 van.

Wolfsburg stond op het moment van de tweede treffer al twintig minuten met tien man. Verdediger Marcel Tisserand kreeg in de blessuretijd van de eerste helft zijn tweede gele kaart. Dost deed de hele wedstrijd mee bij Frankfurt, terwijl Weghorst en Jeffrey Bruma de negentig minuten bij Wolfsburg volmaakten.

Wout Weghorst was weer belangrijk voor VfL Wolfsburg. (Foto: Pro Shots)

Bosz en Leverkusen niet langs Freiburg

Het Bayer Leverkusen van trainer Peter Bosz kwam voor eigen publiek niet langs SC Freiburg: 1-1. Lucas Höler opende na vijf minuten de score in de BayArena, waarna de thuisploeg via Moussa Diaby in de 36e minuut op gelijke hoogte kwam.

Het is al de zevende keer in twaalf wedstrijden dat Bayern niet wint. De ploeg van Bosz, die in groep D van de Champions League met drie punten onderaan staat, bezet met negentien punten de negende plek in de Bundesliga.

Davy Klaassen verloor met Werder Bremen voor eigen publiek van Schalke 04: 1-2. De aansluitingstreffer viel pas in de 79e minuut. Aanvoerder Klaassen speelde net als voormalige Vitessenaar Milot Rashica de hele wedstrijd bij Werder Bremen.

