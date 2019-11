José Mourinho heeft Tottenham Hotspur direct aan het winnen gekregen. De Londense ploeg won zaterdag bij het debuut van de Portugese manager met 2-3 van West Ham United.

De 'Spurs' hadden sinds januari geen uitduel meer gewonnen. Aan die reeks van twaalf wedstrijden kwam bij het debuut van Mourinho direct een einde. Hij werd eerder deze week aangesteld als opvolger van de ontslagen Mauricio Pochettino.

De Portugees had een basisplaats ingeruimd voor onder anderen Toby Alderweireld, die onder Pochettino nog vaak op de bank zat. Ook Harry Winks en Lucas Moura mochten van Mourinho beginnen.

Moura betaalde dat vertrouwen terug door vlak voor rust de de 0-2 binnen te tikken. Son Heung-min, aangever bij dat doelpunt, opende zelf na 35 minuten de score. Vlak na rust kopte aanvoerder Harry Kane de 0-3 binnen.

West Ham kwam in het slotkwartier nog flink opzetten. Michail Antonio schoot de 1-3 binnen, terwijl Angelo Ogbonna in de slotseconden zelfs voor 2-3 zorgde. De eerste zege van Mourinho met zijn nieuwe ploeg kwam echter niet in gevaar.

Door de vierde zege van het seizoen klimt Tottenham met zeventien punten naar de voorlopige zesde plaats, al moeten alle concurrenten nog in actie komen. West Ham staat zestiende met dertien punten.

