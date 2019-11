Manchester City heeft zaterdag de topper in de Premier League tegen Chelsea met 2-1 gewonnen. Eerder op de dag luisterde Tottenham Hotspur het debuut van coach José Mourinho op met een 2-3-zege bij West Ham United en won koploper Liverpool moeizaam bij Crystal Palace: 1-2.

In het Etihad Stadium kwam Chelsea na iets meer dan twintig minuten op voorsprong bij Manchester City door een doelpunt van N'Golo Kanté. De Fransman werd diep gestuurd door Mateo Kovacic en verschalkte Ederson vervolgens.

De 'Blues' konden niet lang genieten van de voorsprong, want acht minuten later tekende Kevin De Bruyne voor de gelijkmaker. De Belg schoot na een fraaie sleepbeweging van afstand raak.

Acht minuten voor rust bezorgde Riyad Mahrez City de voorsprong. De Algerijn dribbelde knap tussen twee man door en schoof de bal in de linkerhoek. In de tweede helft creëerden beide ploegen kansen, maar werd er niet meer gescoord. Diep in blessuretijd vond Raheem Sterling nog wel het net namens de thuisploeg, maar die treffer werd afgekeurd wegens buitenspel.

Door de overwinning neemt Manchester City de derde plek op de ranglijst over van Chelsea, dat naar de vierde plaats zakt. De achterstand van de ploeg van manager Josep Guardiola op Liverpool is acht punten. Chelsea heeft twee punten minder dan City.

José Mourinho won bij zijn debuut als coach van Tottenham Hotspur. (Foto: Pro Shots)

Tottenham wint eerste uitwedstrijd sinds januari

De 'Spurs' hadden sinds januari geen uitduel meer gewonnen. Aan die reeks van twaalf wedstrijden kwam bij het debuut van Mourinho direct een einde. Hij werd eerder deze week aangesteld als opvolger van de ontslagen Mauricio Pochettino.

De Portugees had een basisplaats ingeruimd voor onder anderen Toby Alderweireld, die onder Pochettino nog vaak op de bank zat. Ook Harry Winks en Lucas Moura mochten van Mourinho beginnen.

Moura betaalde dat vertrouwen terug door vlak voor rust de de 0-2 binnen te tikken. Son Heung-min, aangever bij dat doelpunt, opende zelf na 35 minuten de score. Vlak na rust kopte aanvoerder Harry Kane de 0-3 binnen.

West Ham kwam in het slotkwartier nog flink opzetten. Michail Antonio schoot de 1-3 binnen, terwijl Angelo Ogbonna in de slotseconden zelfs voor 2-3 zorgde. De eerste zege van Mourinho met zijn nieuwe ploeg kwam echter niet in gevaar.

Door de vierde zege van het seizoen klimt Tottenham met zeventien punten naar de middenmoot. West Ham staat onderin met dertien punten.

Liverpool won met de nodige moeite van Crystal Palace. (Foto: Pro Shots)

Liverpool moeizaam langs Crystal Palace

Liverpool leek op bezoek bij Crystal Palace punten te verspelen, nadat Wilfried Zaha de thuisploeg in de slotfase op 1-1 bracht. Vlak daarna bezorgde Roberto Firmino de 'Reds' alsnog de zege.

De koploper speelde met Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk in de basis. Die laatste haakte wegens privéomstandigheden nog af bij Oranje. Zij hadden de handen vol aan Palace. De thuisploeg leek via James Tomkins zelfs op 1-0 te komen, maar op aanraden van de VAR werd die treffer geannuleerd.

Na rust schoot Sadio Mané via beide palen met enig fortuin de 0-1 binnen, maar bleef Palace aandringen. Dat leek de ploeg via Zaha een punt op te leveren, maar uit de kluts bezorgde Firmino de koploper alsnog de zege.

Leicester City blijft in het kielzog van Liverpool. (Foto: Pro Shots)

Leicester blijft winnen, Arsenal niet

De voorsprong op nummer twee Leicester City blijft acht punten (37 om 29). Die ploeg won met 0-2 bij Brighton & Hove Albion, dankzij doelpunten van Ayoze Pérez en Jamie Vardy.

Bij Arsenal nemen de zorgen voor manager Unai Emery met de week toe. De Spanjaard zag zijn ploeg diep in blessuretijd een punt pakken tegen het laaggeklasseerde Southampton: 2-2.

Alexandre Lacazette kroonde zich tot redder door beide doelpunten voor zijn rekening te nemen. Danny Ings en James Ward-Prowse scoorden voor de gasten. Arsenal komt door het punt op de zevende plaats met achttien punten, Southampton is voorlaatste met negen punten.

