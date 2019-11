FC Barcelona is zaterdag met Frenkie de Jong in de basis ternauwernood ontsnapt aan puntenverlies tegen hekkensluiter Leganés. In de slotfase trok de zwak spelende koploper het duel met 1-2 naar zich toe.

Barcelona begon met het aanvallende kwartet Lionel Messi, Luis Suárez, Ousmane Dembélé en Antoine Griezmann. Ondanks een overwicht creëerde de ploeg van trainer Ernesto Valverde nauwelijks kansen.

Leganés was in de counter een stuk dreigender en na twaalf minuten schoot Youssef En Nesyri zijn ploeg op voorsprong. De Marokkaanse spits krulde de bal fraai in de kruising.

Na rust ging 'Barça' nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. Gerard Piqué kopte eerst nog op de paal, maar in de 53e minuut was het wel raak. Suárez knikte een vrije trap van Messi binnen.

De Jong werd zo'n twintig minuten voor tijd gewisseld voor Ansu Fati. Het zeventienjarige toptalent zag tien minuten later dat Arturo Vidal de winnende treffer binnenschoot. De Chileen leek buitenspel te staan toen hij van dichtbij scoorde, maar de VAR constateerde dat Vidal de bal ontving via een speler van Leganés en dat de treffer daarom geldig was.

Later op zaterdag komen Valencia (uit tegen Real Betis), Atlético Madrid (uit tegen Granada) en Real Madrid (thuis tegen Real Sociedad) nog in actie.

