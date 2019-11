Stefan de Vrij heeft zaterdag met een treffer bijgedragen aan de ruime overwinning van Internazionale op Torino in de Serie A. Juventus was mede dankzij twee doelpunten van Gonzalo Higuaín met 1-3 te sterk voor Atalanta. In Spanje won FC Barcelona nipt van hekkensluiter Leganés (1-2) en maakte Real Madrid geen fout tegen Real Sociedad (3-1).

Inter kwam na twaalf minuten op voorsprong in Turijn door een treffer van Lautaro Martínez, waarna De Vrij in de 32e minuut de 0-2 aantekende. De verdediger werkte bij de tweede paal een vrije trap van Cristiano Biraghi binnen.

Voor De Vrij was het zijn eerste doelpunt van het seizoen en zijn eerste treffer sinds maart 2019 in het shirt van Inter. Romelu Lukaku gooide het duel met Torino in de 55e minuut op slot.

Het was de elfde overwinning van het seizoen voor Inter, dat nog altijd tweede staat in de Serie A. De ploeg van trainer Antonio Conte heeft een punt minder dan koploper Juventus, dat met enig fortuin te sterk was voor Atalanta.

Scheidsrechter Gianluca Rocchi, die enkele weken geleden nog enkele omstreden beslissingen nam bij Chelsea-Ajax (4-4), was de gebeten hond aan de zijde van Atalanta. Hij weigerde in de slotfase de bal op de stip te leggen nadat de bal tegen de arm van Emre Can kwam.

Juventus wint dankzij Higuaín

Enkele minuten later zorgde Higuaín voor de 1-2, nadat de bal vlak daarvoor eveneens tegen de arm van een Juventus-speler was gekomen. Diezelfde Higuaín had bij afwezigheid van Cristiano Ronaldo de ploeg op 1-1 gebracht. De Argentijn schoot een kwartier voor tijd via het lijf van een tegenstander raak. In de slotfase zorgde Paulo Dybala voor 1-3.

Atalanta was eerder op 1-0 gekomen door een doelpunt van oud-Heracles Almelo-speler Robin Gosens. Musa Barrow had voor rust al een strafschop op de lat geschoten namens de thuisploeg.

Matthijs de Ligt had een basisplaats bij de 'Oude Dame', terwijl bij de thuisploeg landgenoten Hans Hateboer en Marten de Roon aan de aftrap stonden.

Napoli slaagde er niet in de uitwedstrijd tegen AC Milan te winnen: 1-1. Oud-PSV'er Hirving Lozano werkte in de 24e minuut nog wel de openingstreffer binnen voor Napoli, maar Milan maakte na een half uur gelijk. Napoli blijft daardoor op de zevende plek steken met twintig punten. Milan heeft zes punten minder.

Barcelona met superkwartet tegen Leganés

Barcelona begon tegen Leganés met het aanvallende kwartet Lionel Messi, Luis Suárez, Ousmane Dembélé en Antoine Griezmann. Ook Frenkie de Jong stond aan de aftrap. Ondanks een overwicht creëerde de ploeg van trainer Ernesto Valverde nauwelijks kansen.

Leganés was in de counter een stuk dreigender en na twaalf minuten schoot Youssef En Nesyri zijn ploeg op voorsprong. De Marokkaanse spits krulde de bal fraai in de kruising.

Na rust ging 'Barça' nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. Gerard Piqué kopte eerst nog op de paal, maar in de 53e minuut was het wel raak. Suárez knikte een vrije trap van Messi binnen.

De Jong werd zo'n twintig minuten voor tijd gewisseld voor Ansu Fati. Het zeventienjarige toptalent zag tien minuten later dat Arturo Vidal de winnende treffer binnenschoot. De Chileen leek buitenspel te staan toen hij van dichtbij scoorde, maar de VAR constateerde dat Vidal de bal ontving via een speler van Leganés en dat de treffer daarom geldig was.

Atlético morst punten bij Granada

Real Madrid maakte geen fout in de thuiswedstrijd tegen Real Sociedad: 3-1. De bezoekers kwamen na twee minuten nog wel op voorsprong in Estadio Santiago Bernabéu, maar Real knokte zich terug in de wedstrijd.

Karim Benzema tekende in de 37e minuut de 1-1 aan, waarna Real door doelpunten van Federico Valverde en Luka Modric in de tweede helft de overwinning veiligstelde. De 'Koninklijke' heeft net als koploper Barcelona 28 punten, maar een minder goed doelsaldo.

Atlético Madrid kwam op bezoek bij Granada niet verder dan 1-1. Renan Lodi opende na een uur de score voor Atlético en Germán Sánchez tekende zeven minuten later voor de gelijkmaker. Door het gelijkspel heeft Atlético nu drie punten achterstand op Barcelona en bovendien een duel meer gespeeld dan de koploper.

Jasper Cillessen ging met Valencia op de valreep onderuit bij Real Betis. Sergio Canales maakte diep in blessuretijd de winnende voor de thuisploeg.

