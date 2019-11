FC Den Bosch hoopt het racisme-incident rond Excelsior-aanvaller Ahmad Mendes Moreira na een roerige week achter zich te kunnen laten. Ook bij de Rotterdamse ploeg ging het vrijdagavond eindelijk weer over voetbal.

FC Den Bosch boekte vrijdagavond in de Keuken Kampioen Divisie een knappe 0-2-zege op bezoek bij Almere City, terwijl Excelsior thuis met 1-2 onderuitging tegen FC Volendam.

Kort na de zege in Flevoland werd Den Bosch-trainer Erik van der Ven emotioneel. Door bedreigingen kon hij de afgelopen week enkele dagen niet thuis slapen. "Het is een hectische week geweest, het werd me even te veel", zei de coach tegen FOX Sports.

"Deze zege is een behoorlijk lichtpuntje. We konden de punten goed gebruiken en ik heb een hecht team gezien dat streed voor elke meter. En we praten eindelijk weer over voetbal, dat is ook weleens een keer fijn."

Afgelopen zondag werd het duel tussen Den Bosch en Excelsior (3-3) enige tijd gestaakt wegens racistische leuzen uit het publiek naar Mendes Moreira. Talloze prominenten uit de voetbalwereld en de politiek spraken hun afschuw uit over het incident.

Excelsior deed aangifte wegens racisme en FC Den Bosch-voorzitter Jan-Hein Schouten kondigde aan de daders een levenslang stadionverbod te geven. Bij alle duels in het betaald voetbal, de Eredivisie voor vrouwen en de hoogste klassen in het amateurvoetbal wordt dit weekend in de eerste minuut niet gespeeld om een statement tegen racisme te maken.

Ahmad Mendes Moreira in de eerste minuut bij Excelsior-FC Volendam. (Foto: Pro Shots)

Moniz: 'Mendes Moreira zat totaal niet in de wedstrijd'

Excelsior speelde een zwakke eerste wedstrijd na het incident en dat gold zeker voor Mendes Moreira, die in de rust werd gewisseld. "Hij zat totaal niet in de wedstrijd", zei trainer Ricardo Moniz tegen FOX Sports. "Ook niet zo gek, hij heeft veel over zich heen gekregen deze week."

Excelsior-aanvoerder Luigi Bruins keek terug op een roerige periode. "Onze club is nog nooit zo in het nieuws over de wereld geweest als afgelopen week. Helaas over een onderwerp dat niet positief is."

Bruins merkte dat Mendes Moreira veel op zich af kreeg. "Zondag was een hectische dag voor iedereen en voor hem waren de dagen daarna dat ook. Voor 'Achie' was het een zware week, wij hebben geprobeerd hem te steunen."

