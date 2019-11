Paris Saint-Germain heeft vrijdag in de Ligue 1 een 2-0-overwinning geboekt op Lille OSC, woensdag de tegenstander van Ajax in de Champions League. Neymar speelde in Parijs zijn eerste wedstrijd sinds begin oktober.

Mauro Icardi tekende in de zeventiende minuut voor de openingstreffer in het Parc des Princes. De Argentijnse spits tikte van dichtbij binnen op aangeven van Idrissa Gueye. Een kwartier later schoot Ángel Di María koeltjes de 0-2 binnen.

Neymar maakte zijn rentree na een hamstringblessure die hem de laatste weken aan de kant hield. De Braziliaan stond aan de aftrap, maar maakte geen geweldige indruk en werd in de 65e minuut afgelost door Kylian Mbappé.

Voor de 27-jarige Neymar was het zijn eerste optreden sinds 5 oktober, toen PSG met 4-0 te sterk was voor Angers en hij één keer scoorde. De aanvaller heeft pas zes officiële wedstrijden achter zijn naam staan dit seizoen.

Voor Lille is het de derde competitiewedstrijd op rij zonder zege. Trainer Christophe Galtier moest het voor het eerst zonder zijn assistent João Sacramento en keeperstrainer Nuno Santos stellen, die deze week naar Londen vertrokken om José Mourinho bij te staan bij Tottenham Hotspur.

De wedstrijd tussen Lille en Ajax begint woensdag om 21.00 uur in Frankrijk. De Fransen, die de eerste ontmoeting met de Amsterdammers met 3-0 verloren, pakten in de eerste vier groepswedstrijden van de Champions League slechts één punt.

Neymar speelde zijn eerste duel sinds begin oktober. (Foto: Pro Shots)

Dortmund komt terug van 0-3-achterstand

In de Bundesliga blameerde Borussia Dortmund zich tegen hekkensluiter SC Paderborn. De ploeg van trainer Lucien Favre stond halverwege op een 0-3-achterstand, maar knokte zich na rust terug en sleepte een punt uit het vuur: 3-3.

Jadon Sancho tekende aan het begin van de tweede helft voor de 1-3, al leek het er ondanks die treffer lange tijd op dat Paderborn zou winnen. De aansluitingstreffer viel in de 84e minuut alsnog via Axel Witsel en in de blessuretijd werkte Marco Reus de 3-3 binnen.

Dortmund verzuimde zich zo te herstellen van de pijnlijke 4-0-nederlaag bij Bayern München van 9 november. 'Die Borussen' staan nu op twintig punten en bezetten daarmee de vijfde plek in de Bundesliga. Hekkensluiter SC Paderborn blijft met vijf punten stijf onderaan staan.

Borussia Dortmund krijgt dinsdag al de kans op eerherstel, want de huidige nummer vijf van de Bundesliga speelt dan in de Champions League tegen FC Barcelona. De wedstrijd in Camp Nou begint om 21.00 uur.

Bij rust leidde hekkensluiter Paderborn al verrassend met 0-3. (Foto: Pro Shots)

