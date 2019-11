FC Den Bosch heeft vrijdag na een roerige week de eerste competitiezege sinds begin oktober geboekt. Almere City werd met 0-2 verslagen. Excelsior ging in de zestiende speelronde van de Keuken Kampioen Divisie, die in het teken stond van de strijd tegen racisme, nipt onderuit tegen FC Volendam (1-2).

Bij de tien wedstrijden lag het spel in de eerste minuut stil als statement tegen racisme, naar aanleiding van de gebeurtenissen afgelopen zondag bij FC Den Bosch-Excelsior. De spelers van Den Bosch, Excelsior en Volendam kwamen vrijdag bovendien met speciale shirts het veld op als statement.

Na de minuut zonder actie was het Den Bosch dat het beste aan de wedstrijd tegen Almere City begon en ook de leiding pakte. Jens van Son kopte na een kwartier de openingstreffer binnen uit een corner van Danny Verbeek. Rúben Rodrigues maakte er tien minuten na rust 0-2 van in het Yanmar Stadion.

Voor FC Den Bosch betekende het de eerste overwinning sinds 4 oktober, toen TOP Oss in eigen huis met 4-0 werd verslagen. De ploeg van de geplaagde trainer Erik van der Ven staat nu op achttien punten.

FC Den Bosch-speler Jens van Son in de eerste minuut van de wedstrijd, waarin de bal alleen na de aftrap rolde. (Foto: Pro Shots)

Toeschouwers steunen Mendes Moreira in achttiende minuut

In tegenstelling tot Den Bosch kon Excelsior de roerige week niet afsluiten met een overwinning. De ploeg van trainer Ricardo Moniz ging in eigen huis onderuit tegen FC Volendam: 1-2. Ahmad Mendes Moreira, die zondag het slachtoffer was van racistische leuzen, stond aan de aftrap en werd halverwege gewisseld.

Op elk stoeltje in het Van Donge & De Roo Stadion lag een rode kaart, met de tekst 'Geef racisme de rode kaart'. De toeschouwers hielden de kaart in de achttiende minuut omhoog om Mendes Moreira, die rugnummer 18 draagt, een hart onder de riem te steken.

Excelsior had het moeilijk tegen het Volendam van trainer Wim Jonk, dat na een dik half uur al met 0-2 leidde in Rotterdam. Martijn Kaars brak in de elfde minuut de ban en Derry Murkin vergrootte de marge in de 32e minuut naar twee.

Excelsior deed twintig minuten voor tijd via Jeffry Fortes wat terug en de invaller maakte een kwartier voor tijd ook de gelijkmaker, maar die werd afgekeurd wegens buitenspel. De Kralingers blijven met 25 punten wel in de subtop hangen.

Ahmad Mendes Moreira bij de start van Excelsior-FC Volendam. (Foto: Pro Shots)

Cambuur en De Graafschap maken geen fout

In de top van de Keuken Kampioen Divisie bleven koploper SC Cambuur en naaste belager De Graafschap zonder puntenverlies. De Friezen wonnen met 0-3 van FC Eindhoven en hebben daardoor nog altijd een voorsprong van drie punten op De Graafschap, dat thuis afrekende met Jong PSV (4-1).

De doelpunten bij FC Eindhoven-Cambuur vielen pas na rust. Calvin Mac-Intosch zorgde aan het begin van de tweede helft met een kopbal voor de openingstreffer en vlak daarna tikte Robert Mühren de 0-2 binnen. In de 68e minuut schoot Mitchel Paulissen op fraaie wijze de derde treffer binnen.

De Graafschap incasseerde na een kwartier een doelpunt tegen Jong PSV, maar herstelde zich nog voor rust via Daryl van Mieghem en Ted van de Pavert. Mohamed Hamdaoui en Stef Nijland stelden de zege in de tweede helft veilig.

Jong Ajax volgde het spoor van Cambuur en De Graafschap door NAC Breda in het Rat Verlegh Stadion met 1-2 te verslaan. Het was al de zesde competitiewedstrijd zonder overwinning voor NAC, dat nog wel de eerste periode won. Invaller Brian Brobbey maakte in de 85e minuut de winnende treffer.

De andere wedstrijden waren FC Dordrecht-Telstar (2-3), Go Ahead Eagles-Roda JC (1-1), MVV-TOP Oss (4-0), Helmond Sport-NEC (1-2) en Jong FC Utrecht-Jong AZ (2-1).

