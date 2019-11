De clubs in de Eerste Divisie hebben vrijdagavond een statement gemaakt in de strijd tegen racisme. Zo lag het spel in de eerste minuut stil en droegen de spelers van FC Den Bosch, Excelsior en FC Volendam speciale shirts toen zij het veld opkwamen.

Excelsior en FC Volendam kwamen met speciale shirts het veld op in Rotterdam. (Foto: Pro Shots)

De toeschouwers bij Excelsior-FC Volendam hielden in de achttiende minuut - 18 is het rugnummer van Ahmad Mendes Moreira - deze rode kaart in de lucht. (Foto: Pro Shots)

Mendes Moreira, vorige week het slachtoffer van racisme in Den Bosch, loopt het veld op in Rotterdam. (Foto: Pro Shots)

De spelers van Excelsior en FC Volendam stonden voor de wedstrijd gemengd naast elkaar. (Foto: Pro Shots)

Het spel lag op elk veld in de eerste minuut stil, zoals hier bij De Graafschap-Jong PSV. (Foto: Pro Shots)

Spelers wachten de eerste minuut af bij Almere City-FC Den Bosch. (Foto: Pro Shots)

Jens van Son van FC Den Bosch verroert geen vin in de eerste minuut. (Foto: Pro Shots)

De rode kaarten op de tribune bij Excelsior-FC Volendam. (Foto: Pro Shots)