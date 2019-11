De zestiende speelronde in de Keuken Kampioen Divisie staat in het teken van de strijd tegen racisme in het voetbal. De spelers zullen de eerste minuut niet in actie komen. Volg alle tien wedstrijden, die om 20.00 uur van start zijn gegaan, in ons liveblog.





Keuken Kampioen Divisie

Eerste minuut niet gevoetbald

Excelsior-FC Volendam 1-2

Goedenavond en welkom in het liveblog van de Keuken Kampioen Divisie. Ik (Jeroen van Barneveld) houd je op de hoogte van alle ontwikkelingen in speelronde 16, die vooral in het teken staat van het statement tegen racisme.



SC Cambuur 16-36 (38-10) De Graafschap 15-33 (32-9) Jong Ajax 15-29 (44-23) FC Volendam 16-27 (23-24) NEC 15-26 (26-18) Go Ahead Eagles 16-26 (28-21) Excelsior 16-25 (32-31) NAC Breda 15-24 (22-17) Telstar 16-24 (24-23) Jong FC Utrecht 15-22 (24-23) Almere City 16-22 (23-25) FC Eindhoven 16-21 (27-33) Roda JC 16-19 (21-22) FC Den Bosch 16-18 (26-26) MVV Maastricht 16-15 (17-29) Jong AZ 15-13 (21-27) Helmond Sport 15-13 (16-33) Jong PSV 15-12 (17-29) TOP Oss 16-12 (14-31) FC Dordrecht 16-8 (20-41) Almere City-FC Den Bosch · Den Bosch wint wel na roerige week

In tegenstelling tot Excelsior pakt FC Den Bosch wel de drie punten. De Bosschenaren winnen met 0-2 op bezoek bij Almere City dankzij doelpunten van Jens van Son en Ruben Rodrigues. Ook FC Den Bosch stond uitgebreid stil bij de strijd tegen racisme. De spelers droegen speciale tenues en de supporters hingen speciale spandoeken op. Keuken Kampioen Divisie · Afgelopen! Het laatste fluitsignaal klinkt in de Keuken Kampioen Divisie. Dit zijn de uitslagen.



Excelsior kan een roerige week niet afsluiten met een overwinning op FC Volendam: 1-2. Ahmad Mendes Moreira, die vorige week ten prooi viel aan racisme in de uitwedstrijd tegen FC Den Bosch, werd in de rust al gewisseld door trainer Ricardo Moniz. NAC Breda-Jong Ajax · 85' GOAL Jong Ajax! 1-2



NAC Breda koerst af op een sportieve crisis. Brian Brobbey, ook wel bekend als 'Brobbeast', kopt Jong Ajax vijf minuten voor tijd op voorsprong. Dit lijkt de zesde wedstrijd op rij zonder overwinning te worden voor NAC. De Graafschap-Jong PSV · 73' GOAL De Graafschap! 4-1



De Graafschap maakt er thuis een galavoorstelling van. Stef Nijland vergroot de marge naar drie in het voordeel van de 'Superboeren'. Excelsior-FC Volendam · 70' GOAL Excelsior! 1-2



Excelsior herpakt zich na een sportief dramatisch verlopen eerste helft. Jeffry Fortes is de maker van de aansluitingstreffer. FC Eindhoven-SC Cambuur · 68' GOAL SC Cambuur! 0-3



Alles wat SC Cambuur in de tweede helft aanraakt, verandert in goud. Mitchel Paulissen krult de bal op fraaie wijze in de kruising. Het is zijn eerste doelpunt in Friese dienst, na zijn overstap van Roda JC naar Leeuwarden. Almere City-FC Den Bosch · Almere, eerder vanavond. De meegereisde M-side van FC Den Bosch, vanwaar Ahmad Mendes Moreira vorige week in De Vliert racistisch werd bejegend, staat voorafgaand aan Almere City-FC Den Bosch uitgebreid stil bij de strijd tegen racisme. Almere City-FC Den Bosch · 57' GOAL FC Den Bosch! 0-2



FC Den Bosch zit op rozen op deze veelbesproken avond. Ruben Rodrigues verdubbelt de score in het voordeel van de bezoekers. De Graafschap-Jong PSV · 52' GOAL De Graafschap! 3-1



Ook De Graafschap, de nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie, lijkt de drie punten vanavond op zak te hebben. Mohamed Hamdaoui scoort op aangeven van Branco van den Boomen. FC Eindhoven-SC Cambuur · 51' GOAL SC Cambuur! 0-2



In vijf minuten tijd stelt koploper SC Cambuur de zege veilig op bezoek bij FC Eindhoven. De aanname en de voorzet van Issa Kallon zijn door een ringetje te halen en de afronding van Robert Mühren mag er ook zijn. FC Eindhoven-SC Cambuur · 46' GOAL SC Cambuur! 0-1



De thee doet wonderen voor koploper SC Cambuur. Calvin Mac-Intosch kopt binnen uit een indirecte vrije trap van de ploeg uit Leeuwarden. Keuken Kampioen Divisie · Aftrap! De bal rolt weer in de Keuken Kampioen Divisie. De prangende vraag: kan Excelsior de knop omzetten tegen FC Volendam? Keuken Kampioen Divisie · Rust! Het rustsignaal klinkt bij de negen wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie, die vooral in het teken staan van de strijd tegen racisme. Excelsior staat 0-2 achter tegen FC Volendam, terwijl FC Den Bosch leidt bij Almere City.



Op slag van rust brengt Noa Lang de stand in Breda in evenwicht. De aanvaller tikt vanuit een moeilijke hoek binnen. De Graafschap-Jong PSV · 39' GOAL De Graafschap! 2-1



De Superboeren draaien in eigen huis tegen Jong PSV een 0-1-achterstand om in een 2-1-voorsprong. Ted van de Pavert kopt raak uit een hoekschop en forceert een marge in het voordeel van de nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie. Excelsior-FC Volendam · 32' GOAL FC Volendam! 0-2



Voetbal staat op de tweede plaats bij Excelsior na een roerige week. En daar profiteert FC Volendam optimaal van. Derry John Murkin verdubbelt de score in het voordeel van 'Het andere Oranje' Excelsior-FC Volendam · Ahmad Mendes Moreira klapt voor de fans van Excelsior, als dank voor hun steun in de afgelopen week. Excelsior-FC Volendam · NAC Breda-Jong Ajax · 20' GOAL NAC Breda! 1-0



Het bier vliegt door de lucht in het Rat Verlegh Stadion, en dat betekent natuurlijk dat NAC heeft gescoord. Mounir El Allouchi tikt bij de tweede paal binnen uit een voorzet van Sydney van Hooijdonk. Excelsior-FC Volendam · 19' De toeschouwers in het Van Donge & De Roo Stadion trekken de rode kaart tegen racisme. Een fraai statement van de fans, nadat Ahmad Mendes Moreira vorige week racistisch bejegend werd bij FC Den Bosch. De Graafschap-Jong PSV · 19' GOAL De Graafschap! 1-1



De Graafschap stelt binnen vijf minuten orde op zaken. Daryl van Mieghem is de gevierde man bij de Superboeren. Almere City-FC Den Bosch · 17' GOAL FC Den Bosch! 0-1



FC Den Bosch komt op voorsprong op deze memorabele avond voor de strijd tegen racisme. Jens van Son scoort. De Graafschap-Jong PSV · 15' GOAL Jong PSV! 0-1



De Graafschap begint dramatisch aan de wedstrijd tegen Jong PSV. Amar Catic scoort uit een counter. Excelsior-FC Volendam · Zo betrad Ahmad Mendes Moreira het veld in het Van Donge en De Roo Stadion, in een speciaal ontworpen shirt voor de strijd tegen racisme. Excelsior-FC Volendam · 12' GOAL FC Volendam! 0-1



Juist op deze memorabele avond voor Excelsior komt FC Volendam op voorsprong. Martijn Kaars tikt 'm binnen na een vloeiende counter. Almere City-FC Den Bosch · Keuken Kampioen Divisie · Keuken Kampioen Divisie · Na de aftrap wordt er straks bij alle wedstrijden in De Keuken Kampioen Divisie in de eerste minuut niet gevoetbald, als statement tegen racisme. Keuken Kampioen Divisie · Dit is de stand bij aanvang van speelronde 16 in de Keuken Kampioen Divisie:



Erik van de Ven, trainer van FC Den Bosch, wordt bij FOX Sports aan de tand gevoeld over de roerige week die hij achter de rug had. "We hebben maandag met de groep en het kantoor gesproken hierover. Maandag en dinsdag was het lastig, maar vanaf woensdag ging het beduidend beter", aldus Van de Ven, die niet vreesde voor een ontslag na zijn zwakke optreden voor de camera's na afloop van FC Den Bosch-Excelsior. "Ik heb veel steun gehad van het personeel en de groep. Ze weten wie ik ben en ze kennen mij acht jaar, ze gaven direct aan dat ze achter mij stonden." Keuken Kampioen Divisie · Alle stoeltjes in het Van Donge & De Roo Stadion zijn voorzien van een metersgrote rode kaart. In de achttiende minuut worden de supporters in het stadion geacht de kaart op te steken. Ahmad Mendes Moreira, die racistisch werd bejegend, draagt rugnummer achttien. Keuken Kampioen Divisie · Sportredacteur Rypke Bakker spreekt in de podcast 'Week van NU' over het racismevoorval. Keuken Kampioen Divisie · Voorzitter FC Den Bosch vraagt hulp in open brief

FC Den Bosch-voorzitter Jan-Hein Schouten vindt dat het na alle ophef tijd is dat zijn club hulp krijgt in de strijd tegen racisme. De preses oordeelt dat FC Den Bosch inmiddels genoeg bekritiseerd is. "Wat bij mij nu wel beklijft is: iedereen heeft de wereld weer ingedeeld in goed en slecht. Het was zoals iemand tegen me zei: the perfect storm. Zwarte Piet-protesten, dan deze voetbalmiddag, onze totaal verkeerde inschatting, 'Hitler' op de tribune, de trainer die uit de bocht vliegt. En dat hebben we geweten. En daar moeten we mee dealen", schrijft Schouten in een open brief. Keuken Kampioen Divisie · Zo maakten de spelers van het Nederlands elftal ook een statement tegen racisme. Op de foto staan alle spelers met uitgestrekte armen in een cirkel met als onderschrift 'Genoeg is genoeg' en 'Stop racisme'. Keuken Kampioen Divisie · Racisme-incident maakte een hoop los

Het racisme-incident maakte een hoop los in de voetballerij, politiek en maatschappij. Zo veroordeelden president Mark Rutte, Oranje-aanvoerder Georginio Wijnaldum en bondscoach Ronald Koeman het incident en de werkwijze van FC Den Bosch, dat in eerste instantie de racistische leuzen afdeed als 'kraaiengeluiden'. Keuken Kampioen Divisie · Moreira: 'Dat doet mij heel veel pijn'

Ahmad Mendes Moreira zei diep geraakt te zijn door de racistische leuzen van een deel van de FC Den Bosch-aanhang in zijn richting. "Het werd in de eerste minuut al persoonlijk. Toen werd er 'k-zwarte', 'k-neger', 'katoenplukker' en 'Zwarte Piet' gezegd. Dat doet mij heel veel pijn en ik vind het jammer. Dit kan je niet accepteren en hier moet iets tegen gedaan worden. Gelukkig greep de scheidsrechter op een goed moment in", vertelde Moreira na afloop van het duel tegen FOX Sports. Keuken Kampioen Divisie · De aanleiding voor de racisme-acties

Ahmad Mendes Moreira, speler van Excelsior, werd afgelopen zondag door een deel van de FC Den Bosch-aanhang meermaals racistisch bejegend. Na een half uur spelen in Stadion De Vliert besloot arbiter Laurens Gerrets het duel tijdelijk te staken. Moreira verliet bij een 1-1-tussenstand zeer emotioneel en woedend het veld. Na een kwartier pauze werd de wedstrijd hervat, waarna Moreira nog scoorde. Almere City-FC Den Bosch · Excelsior-FC Volendam · Excelsior-FC Volendam · Keuken Kampioen Divisie · Over anderhalf uur zijn de schijnwerpers van het voetbal gericht op de Keuken Kampioen Divisie, en met name op FC Den Bosch en Excelsior. Voor het eerst sinds het racisme-incident komen Ahmad Mendes Moreira en FC Den Bosch weer in actie. Na de aftrap wordt er bij alle wedstrijden één minuut niet gevoetbald, als statement tegen racisme.



