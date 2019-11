De selectie van Suriname wordt versterkt met zeven (voormalige) Eredivisie-spelers. Kelvin Leerdam, Tjaronn Chery, Miquel Nelom, Florian Jozefzoon, Diego Biseswar, Mitchell Donald en Ryan Donk kiezen allemaal voor de ploeg van bondscoach Dean Gorré.

Onlangs werd bekend dat Nederlanders met Surinaamse afkomst vanaf nu gewoon voor Suriname uit kunnen komen zonder hun Nederlandse nationaliteit te verliezen. Nigel Hasselbaink hapte al toe en zijn voorbeeld wordt nu dus gretig gevolgd.

De 29-jarige verdediger Nelom speelde al twee wedstrijden voor het Nederlands elftal, maar dat waren oefeninterlands tegen Indonesië en China in juni 2013. De voormalige speler van Excelsior, Feyenoord en Sparta Rotterdam, die nu voor Willem II speelt, kan daardoor gewoon voor Suriname uitkomen.

Chery (ex-FC Twente, SC Cambuur, RBC, FC Emmen, ADO Den Haag en FC Groningen) werd in 2015 opgenomen in de voorselectie van Oranje, maar tot een debuut kwam het nooit voor de nu 31-jarige middenvelder.

Ook Donk (ex-RKC Waalwijk en AZ), Leerdam (ex-Vitesse en Feyenoord), Jozefzoon (ex-Ajax, PSV, RKC Waalwijk en NAC Breda), Biseswar (ex-Feyenoord, Heracles Almelo en De Graafschap) en Donald (ex-Roda JC en Ajax) schopten het nooit tot het Nederlands elftal en kiezen nu voor Suriname.

Huidige clubs van versterkingen Suriname Tjaronn Chery (31) - Maccabi Haifa

Miquel Nelom (29)- Willem II

Kelvin Leerdam (29) - Seattle Sounders

Florian Jozefzoon (28) - Derby County

Diego Biseswar (31) - PAOK

Ryan Donk (33) - Galatasaray

Mitchell Donald (30) - Yeni Malatyaspor

Suriname voor het eerst naar Gold Cup

Het Surinaamse elftal plaatste zich deze week voor de eerste keer in de historie voor de Gold Cup, die in 2021 wordt gehouden. De ploeg van Gorré veroverde een ticket voor het toernooi door in de CONCACAF Nations League groepswinnaar te worden.

De komst van Leerdam, Chery, Nelom, Jozefzoon, Biseswar, Donald en Donk is een flinke opsteker voor Suriname, dat op dit moment veelal bestaat uit spelers die uitkomen in de Surinaamse competitie.

Met Nelom en het zestal voormalige Eredivisie-spelers in huis hoopt Suriname een gooi te doen naar deelname aan het WK 2022 in Qatar, waar 32 landen aan mee mogen doen. Suriname kwalificeerde zich nog nooit voor het wereldkampioenschap.