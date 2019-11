Marco van Ginkel is weer een stap dichter bij zijn rentree. De middenvelder stond vrijdag voor het eerst sinds zestien maanden op het trainingsveld bij Chelsea.

"Na meer dan een jaar ben ik eindelijk terug op het veld", schrijft de 26-jarige Van Ginkel op Instagram. "Voor de meeste spelers is het heel normaal om buiten te trainen, maar ik had enkele terugslagen tijdens mijn revalidatie."

"Dat was erg frustrerend. Ik heb elke dag hard gewerkt. Ik ben er nog niet, maar het komt steeds dichterbij."

In juli vorig jaar onderging Van Ginkel een operatie aan de voorste kruisband van zijn knie. Daarbij werd gesteld dat de achtvoudig international van Oranje acht maanden uit de roulatie zou zijn, maar door tegenslagen duurt de hersteltijd al twee keer langer dan verwacht.

Van Ginkel speelde pas vier duels voor Chelsea

Het was niet de eerste keer dat de oud-speler van Vitesse, AC Milan, Stoke City en PSV een zware blessure opliep. In het seizoen 2013/2014 was hij kort na zijn komst naar Chelsea zo'n zes maanden uitgeschakeld met een knieblessure. Ook in 2016/2017 stond Van Ginkel circa drie maanden aan de kant met een kwetsuur aan de knie.

In september kreeg Van Ginkel nog complimenten van Chelsea-manager Frank Lampard. "Zijn houding kan niet beter. Hij is elk uur van de dag bezig op het trainingscomplex, we geven hem alle tijd om te werken aan zijn herstel."

Door het blessureleed en de verhuurperiodes bij Milan, Stoke en PSV speelde Van Ginkel vanaf zijn komst in 2013 slechts vier officiële wedstrijden voor Chelsea. Zijn contract op Stamford Bridge loopt komende zomer af.

