AZ heeft vrijdag het contract van Teun Koopmeiners met een jaar verlengd. De aanvoerder staat daardoor tot medio 2023 onder contract bij de Alkmaarders.

Koopmeiners is een belangrijke schakel in het elftal van AZ. De verdedigende middenvelder speelde tot dusver elk duel dit seizoen en werd nooit gewisseld door trainer Arne Slot. In 23 officiële wedstrijden kwam hij zes keer tot scoren.

"Ik ben hier enorm blij mee", zegt de 21-jarige Koopmeiners in gesprek met AZ TV. "Het is altijd mooi als de club waardeert dat je goed bezig bent en ik voel me erg thuis bij AZ, dus daarom heb ik de keuze gemaakt om te verlengen."

Koopmeiners doorliep de jeugdopleiding van AZ en maakte in oktober 2017 tegen Feyenoord (0-4-verlies) zijn debuut in de hoofdmacht. Hij heeft inmiddels 91 officiële wedstrijden achter zijn naam staan en kwam daarin negentien keer tot scoren.

Boadu en Stengs liggen ook nog jarenlang vast bij AZ

Jong Oranje-aanvoerder Koopmeiners is niet de enige speler van AZ die een sterke ontwikkeling doormaakt. Spits Myron Boadu en aanvaller Calvin Stengs maakten deze week al hun debuut in het Nederlands elftal.

Boadu tekende in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland (5-0) voor de laatste treffer. De achttienjarige spits en de twintigjarige Stengs staan net als Koopmeiners nog tot medio 2023 onder contract bij AZ.

AZ vervolgt de competitie zaterdag met een uitwedstrijd tegen FC Utrecht (aftrap 18.30 uur). Vijf dagen later wacht in de groepsfase van de Europa League een thuisduel met FK Partizan in Den Haag.

