FC Den Bosch speelt de rest van het seizoen met de tekst 'samen tegen racisme' op het wedstrijdshirt. Subhoofdsponsor Schouten Nelissen heeft de plek op het tenue beschikbaar gesteld om ruimte te maken voor die boodschap.

De tekst zal niet alleen op de voorkant, maar ook op de achterkant van het shirt komen te staan, meldt FC Den Bosch vrijdag in een verklaring. De club uit de Keuken Kampioen Divisie betreedt bovendien in speciale shirts het veld van Almere City, vrijdagavond de tegenstander in de competitie.

Eerder was al bekend dat de Nederlandse clubs in het betaald voetbal dit weekend met een gezamenlijk statement tegen racisme komen door in de eerste minuut na de aftrap niet in actie te komen.

De acties zijn het gevolg van het incident van afgelopen zondag tijdens de wedstrijd FC Den Bosch-Excelsior. Aanvaller Ahmad Mendes Moreira van de bezoekers werd racistisch bejegend door een groepje Den Bosch-supporters, waarna het duel tijdelijk werd stilgelegd.

Oranje maakte al statements tegen racisme

Den Bosch ging - een dag nadat de club de gebeurtenissen in een omstreden verklaring verdedigde - diep door het stof en ook onder anderen bondscoach Ronald Koeman, middenvelder Georginio Wijnaldum, de KNVB en de politiek veroordeelden de gebeurtenissen in Stadion De Vliert.

Het Nederlands elftal maakte dinsdag al een statement tegen racisme door een foto te verspreiden waarop de spelers met gestrekte armen in een kring staan. Wijnaldum en Frenkie de Jong gaven die actie dinsdag tijdens het duel met Estland (5-0-zege) een vervolg door na de 1-0 op hun huidskleur te wijzen en te benadrukken dat ze één zijn.

Voorzitter Jan-Hein Schouten van FC Den Bosch schreef eerder op vrijdag in een open brief dat zijn club genoeg is bekritiseerd en dat Den Bosch hulp nodig heeft in de strijd tegen racisme. De Brabanders spelen vrijdag de eerste wedstrijd na het incident.