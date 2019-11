De terugkeer van José Mourinho in de Premier League is ook vrijdag een veelbesproken onderwerp in het Engelse voetbal. Trainers van diverse topclubs spraken op hun persconferentie over de Portugees die woensdag werd aangesteld bij Tottenham Hotspur.

"Ik bereid me voor op een circus", zei Ole Gunnar Solskjaer van Manchester United, waar hij vorig jaar werd aangesteld als opvolger van de ontslagen Mourinho. "De terugkeer van José gaat ongetwijfeld spektakel opleveren."

Volgens de Noorse trainer gaan vooral de media profiteren van de aanstelling van de flamboyante Portugees bij de Londense club. "Zijn komst is goed nieuws voor jullie van de pers. En misschien ook wel goed nieuws voor mij, want jullie zullen minder tijd hebben om over mij te schrijven."

In het recente verleden werd Mourinho's voorganger Mauricio Pochettino al eens gelinkt aan Manchester United, waar Solskjaer nog niet heeft kunnen overtuigen.

"Het maakt me niet uit dat hij nu clubloos is. Trainer zijn van Manchester United is de beste baan ter wereld", zei Solskjaer. "Iedereen wil deze baan wel hebben, werkloze coaches én trainers die wel een club hebben."

Guardiola: 'Mourinho is geweldige trainer'

Manchester City-manager Josep Guardiola kent een roerig verleden met Mourinho. De twee coachten in hun Spaanse periode enkele verhitte Clásico's tussen Real Madrid (Mourinho) en FC Barcelona (Guardiola).

"Ik wens José een goede terugkeer in de Premier League", zei Guardiola desondanks op vrijdag. "Hij is een geweldige trainer en ik ben er zeker van dat hij het goed gaat doen bij de 'Spurs'."

De Spanjaard toonde zich wel verbaasd over het ontslag van Pochettino. "Hij heeft geweldig werk geleverd daar", zei hij over de Argentijn die vorig seizoen nog in de finale van de Champions League stond met Tottenham.

Guardiola speelt zaterdag met City thuis tegen Chelsea, een oude club van de 56-jarige Mourinho. Met Frank Lampard zit daar een trainer op de bank die in het verleden als middenvelder lange tijd onder 'The Special One' speelde.

Lampard verwacht dat Tottenham - momenteel slechts veertiende in de Premier League - met Mourinho snel de weg omhoog gaat vinden. "De resultaten uit het verleden en de prijzen die hij heeft gewonnen, spreken voor zich."

"Mourinho werkt hard en stopt er veel energie in. En hij heeft een sterk team. De start van Tottenham was slecht, maar de potentie en kwaliteit zijn er nog altijd. Ze zullen zonder twijfel terugkeren in de top", zei Lampard.

Jürgen Klopp en José Mourinho in 2017 als trainers van Liverpool en Manchester United. (Foto: Pro Shots)

Klopp: 'Mourinho zal enorm gemotiveerd zijn'

Liverpool-trainer Jürgen Klopp stond een half jaar geleden nog tegenover Pochettino in de finale van de Champions League. "Dit bewijst maar weer eens hoe snel dingen kunnen veranderen in de voetbalwereld", zei de coach van de koploper in de Premier League. "Ik hoop dat Mauricio op zijn vakantie kan genieten van het succes dat hij heeft gehad."

Ook Klopp heette Mourinho opnieuw welkom in de Premier League. "Het is goed dat hij er weer is, want hij was wanhopig om terug te keren", grapte de Duitser. "José zal enorm gemotiveerd zijn om er iets moois van te maken."

Mourinho zit zaterdag (aftrap 13.30 uur) voor het eerst op de bank van Tottenham, dat een uitwedstrijd tegen stadgenoot West Ham United speelt.

