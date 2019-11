Feyenoord kan zondag bij de uitwedstrijd tegen FC Groningen een beroep doen op Kenneth Vermeer. De doelman moest zich met een hamstringblessure afmelden voor de interlandperiode, maar is inmiddels weer fit.

"Een aantal andere jongens kan ik wellicht niet gebruiken, dat weet ik morgen", zei trainer Dick Advocaat vrijdag op een persconferentie. "We hebben nog een dag, dus we kijken het aan."

Een van de twijfelgevallen in de Rotterdamse selectie is Marcos Senesi. De verdediger meldde zich met een breukje in de arm af voor interlands van Jong Argentinië.

Ook de Colombiaanse aanvaller Luis Sinisterra bleef tijdens de interlandperiode wegens fysieke klachten in Rotterdam achter. Bovendien moest Feyenoord het in zijn laatste wedstrijd (2-1-zege op RKC Waalwijk) zonder de geblesseerde verdedigers Eric Botteghin, Edgar Ié en Sven van Beek stellen.

Tegen Groningen hoopt Feyenoord de ongeslagen status onder Advocaat te behouden. De 72-jarige coach leidde de Rotterdammers naast de winst op RKC naar een 0-3-zege op VVV-Venlo en een 1-1-gelijkspel tegen Young Boys in de Europa League.

Feyenoord bij winst terug in linkerrijtje

Als Feyenoord weet te winnen in Groningen, dan keert de ploeg terug in het linkerrijtje van de Eredivisie. Groningen bezet momenteel met twintig punten de negende plaats. De Rotterdammers hebben evenveel punten maar een minder doelsaldo.

Groningen-trainer Danny Buys beschikt over een nagenoeg fitte selectie. Alleen achter de namen van middenvelders Azor Matusiwa en Joel Asoro staan nog vraagtekens.

FC Groningen-Feyenoord begint zondag om 12.15 uur en staat onder leiding van arbiter Jeroen Manschot.

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie