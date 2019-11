Lieke Martens kan zondag haar langverwachte rentree maken. De aanvaller van FC Barcelona, die op 7 juli met de verloren WK-finale van Nederland tegen de Verenigde Staten (2-0) haar laatste wedstrijd speelde, is fit verklaard door haar club.

"Martens kan net als aanvoerder Vicky Losada weer geselecteerd worden door trainer Lluís Cortés", meldt Barcelona vrijdag op zijn site.

De 26-jarige Martens kampte maandenlang met een teenblessure aan haar linkervoet, die haar ook hinderde bij het voor de Oranjevrouwen succesvolle WK. In de finale tegen de VS werd ze na zeventig minuten gewisseld en sindsdien kon ze niet in actie komen voor Barcelona.

De Wereldvoetbalster van het Jaar in 2017, die bezig is aan haar derde seizoen bij de Catalaanse topclub en nog vastligt tot medio 2022, meldde zich een maand geleden voor het eerst weer op het trainingsveld van Barcelona. Begin deze maand hervatte ze de de groepstraining.

FC Barcelona Femení neemt het zondag in het l'Estadi Johan Cruyff op tegen Deportivo La Coruña (aftrap 12.00 uur). De ploeg van Martens is na acht duels koploper in de Primera División Femenina met 22 punten.