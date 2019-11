De geplaagde PSV-trainer Mark van Bommel kan zondag in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen weer een beroep doen op aanvallers Steven Bergwijn en Donyell Malen. De veelbesproken Jeroen Zoet zal als tweede doelman fungeren.

Malen en Bergwijn keerden dinsdag al terug op het trainingsveld van PSV. De belangrijke aanvallers hebben geen wedstrijd gespeeld sinds ze geblesseerd raakten rond het Europa League-duel met LASK Linz van eind oktober.

"Ik ben blij dat iedereen, behoudens Sam Lammers en Yanick van Osch, weer fit is", zei Van Bommel, die ook weer kan beschikken over middenvelders Ryan Thomas en Jorrit Hendrix, vrijdag op zijn persconferentie.

Zonder Malen (dit seizoen goed voor tien Eredivisie-goals) en Bergwijn (drie goals en negen assists) kende PSV een slechte reeks met vijf wedstrijden zonder zege. In de Europa League tegen LASK werd het thuis 0-0 en ging PSV uit met 4-1 onderuit. In de Eredivisie wonnen de Brabanders niet van AZ (0-4-verlies), Sparta Rotterdam (2-2) en Willem II (2-1-nederlaag).

"De resultaten zijn niet alleen door het gemis van Donyell en Steven tot stand gekomen", aldus Van Bommel. "Er is een hoop gebeurd, zoals de kaarten en de schorsingen en er zijn dingen niet goed gegaan. Zo simpel is het."

In totaal is PSV al zes wedstrijden zonder zege. "Het maakt me niet eens uit hoe, als we maar gaan winnen", stelde Van Bommel "We hebben in de afgelopen twee weken veel met elkaar gesproken over de huidige situatie. Ik proef in mijn groep zeker de gretigheid om wat recht te zetten. Wie of wat dan de tegenstander is, maakt in principe niet zoveel uit."

Jeroen Zoet (rechts) en Lars Unnerstall. (Foto: Pro Shots)

Robbin Ruiter geen tweede keeper meer

Van Bommel meldde dat Zoet tegen Heerenveen de tweede keeper van PSV zal zijn. De Oranje-international raakte twee weken geleden voor het duel met Willem II na zes jaar zijn basisplaats kwijt aan Lars Unnerstall.

Van Bommel koos er bij die wedstrijd voor om Zoet derde doelman te maken en Robbin Ruiter op de bank te zetten, maar die volgorde is nu omgedraaid.

De thuiswedstrijd van PSV tegen sc Heerenveen begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Bas Nijhuis. Aanstaande donderdag spelen de Eindhovenaren een belangrijk Europa League-duel op bezoek bij Sporting CP.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie