Joshua Zirkzee mag in ieder geval tot de winterstop meetrainen met de eerste selectie van Bayern München. Interim-trainer Hansi Flick hevelde vrijdag vier jeugdspelers over naar de A-selectie.

Naast de 18-jarige Zirkzee maken ook Sarpeet Singh (20), Leon Dajaku (18) en Oliver Batista-Meier (18) vanuit de jeugdacademie de overstap naar het eerste elftal.

"We zijn ervan overtuigd dat deze talenten zich verder zullen ontwikkelen als ze met de beste spelers mogen trainen", zegt Flick op de website van Bayern.

Het kwartet speelde dit seizoen met het tweede elftal van Bayern in de Dritte Liga, het derde niveau in Duitsland. Zirkzee komt daarnaast uit voor Oranje onder 19, waarvoor hij in zeven duels dit jaar acht keer scoorde.

Zirkzee zat een keer op de bank

De in Schiedam geboren aanvaller speelde eerder in de jeugd van ADO Den Haag en Feyenoord, voordat hij in 2017 naar München verhuisde. Zirkzee zat al een keer op de bank bij een Bundesliga-duel van de Duitse topclub, maar wacht nog op zijn debuut. Afgelopen zomer speelde en scoorde hij in een oefenduel met Paris Saint-Germain.

Bayern staat momenteel derde in de Bundesliga met vier punten achterstand op koploper Borussia Mönchengladbach. Zaterdag speelt de ploeg van Flick uit tegen Fortuna Düsseldorf.

Bekijk het programma en de stand in de Bundesliga