Trainer Zinédine Zidane ziet ook in de toekomst een belangrijke rol weggelegd voor Gareth Bale bij Real Madrid. De aanvaller kwam deze week in opspraak in Spanje vanwege een statement bij de nationale ploeg van Wales.

Nadat Wales zich dinsdag ten koste van Hongarije voor het EK 2020 plaatste, poseerde Bale breed lachend met een vlag waarop stond: 'Wales, golf, Madrid. In die volgorde'.

Door een kuitblessure speelde Bale op 5 oktober zijn laatste wedstrijd voor 'De Koninklijke'. Sindsdien kwam hij wel vier keer in actie voor Wales. Daarnaast bracht de dertigjarige vleugelaanvaller de laatste weken veel tijd op de golfbaan door.

"Ik denk dat Bale een beslissende speler voor ons kan zijn. Als hij beschikbaar is, dan is hij vaak zeer belangrijk. Ik reken op hem, maar dat is niets nieuws", zei Zidane vrijdag op een persconferentie.

"Er is een hoop commotie over het gebaar van Bale", aldus de Franse trainer. "Maar we moeten ons focussen op het spel, dat geldt voor mij als trainer en voor hem als speler."

"Gareth heeft weer kunnen spelen met de nationale ploeg en nu is hij terug. Ik ben alleen geïnteresseerd in sportieve prestaties, niet naar alles wat er omheen gebeurt", probeerde Zidane de commotie in te dammen.

Zidane kapt verdere vragen over Bale af

In het vervolg van de persconferentie kreeg Zidane nog meer vragen over Bale, maar de trainer kapte die af. "Ik ga verder geen vragen beantwoorden over Gareth. We hoeven hier niet over door te gaan", zei hij enkele malen.

Real Madrid hervat zaterdag La Liga met een thuiswedstrijd tegen Real Sociedad, waar huurling Martin Ødegaard een van de revelaties is. Dinsdag speelt de Spaanse topclub in de Champions League thuis tegen Paris Saint-Germain.

