Ajax moet het zaterdag in het thuisduel met Heracles Almelo zonder Joël Veltman doen. De verdediger heeft een spierblessure, waarvan de ernst niet helemaal duidelijk is. Noussair Mazraoui kan wél spelen.

De 27-jarige Veltman heeft zijn blessure overgehouden aan de interlandperiode, waarin hij namens Oranje in actie kwam tegen Noord-Ierland. Tegen Estland zat hij de hele wedstrijd op de bank.

Veltman moet ook de Champions League-wedstrijd van woensdag tegen Lille aan zich voorbij laten gaan, want in dat duel is hij geschorst vanwege zijn rode kaart van 2,5 week geleden tegen Chelsea.

Ploeggenoot Mazraoui viel tijdens de interlandperiode met een lichte blessure uit bij Marokko, maar de verdediger is fit genoeg om zondag te spelen.

Blind 'gewoon' in basis bij Ajax

Trainer Erik ten Hag is van plan om tegen Heracles met de sterkste elf te spelen en centraal in de defensie niet te gaan experimenteren. Naast Veltman is namelijk ook Daley Blind geschorst tegen Lille, waardoor Ajax in Frankrijk met een geïmproviseerde verdediging moet spelen.

"De Eredivisie is een ander podium dan de Champions League, dus Blind speelt gewoon. We moeten kampioen worden en kunnen niets laten liggen, dus we spelen uiteraard in onze sterkste opstelling", zei Ten Hag vrijdag op zijn perspraatje.

Ook als de stand het zou toelaten tegen Heracles, gaat de coach geen veranderingen doorvoeren in zijn defensie. "Want als de stand het toelaat, is er waarschijnlijk geen sprake meer van een echte test voor de verdediging."

Ajax-Heracles Almelo begint zaterdag om 19.45 uur in de Johan Cruijff ArenA. De aftrap van Lille-Ajax is woensdag om 21.00 uur.

