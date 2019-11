Roemenië neemt het in de play-offs voor het EK op tegen IJsland en in de mogelijke finale tegen de winnaar van het duel tussen Bulgarije en Hongarije. Dat heeft de loting in Nyon vrijdag uitgewezen.

De halve finales van de play-offs om de laatste vier EK-tickets vinden op 26 maart plaats en op 31 maart staan de finales van de play-offs op het programma.

De winnaar van de play-offs tussen Roemenië, IJsland, Bulgarije en Hongarije zal op het EK van 2020 mogelijk in de groepsfase tegen Oranje spelen. In poule C zijn Amsterdam en Boekarest de speelsteden.

Omdat de Hongaarse hoofdstad Boedapest en München de speelsteden in groep F zijn, kan het ook zo zijn dat de winnaar van de play-offs van Divisie A in de groep van Duitsland terechtkomt.

De loting voor de groepsfase vindt plaats op 30 november, - nog voor de uitkomst van de play-offs - waardoor pas na de play-offs duidelijk is welk land in de groep van Oranje komt. De UEFA wil alle deelnemende landen thuis laten spelen.

Als Roemenië de play-offs wint, speelt het sowieso in de groep van Oranje en Hongarije zal bij EK-deelname altijd in de poule van Duitsland spelen. Als IJsland of Bulgarije zich plaatst voor het EK, dan zijn de poule van Oranje en de poule van Duitsland beide een optie.

Speelschema play-offs EK 2020 Divisie A: IJsland-Roemenië en Bulgarije-Hongarije

Divisie B: Bosnië en Herzegovina-Noord-Ierland en Slowakije-Ierland

Divisie C: Schotland-Israël en Noorwegen-Servië

Divisie D: Georgië-Wit-Rusland en Noord-Macedonië-Kosovo.

Israël bij loting ingedeeld in play-offs Divisie C

Bij de loting van de play-offs moesten alleen in Divisie A en Divisie C nog landen worden geplaatst, bij Divisies B en D stonden de vier deelnemende landen al vast na de Nations League en de EK-kwalificatie.

Israël werd door de loting als tegenstander van Schotland aangewezen in Path C, waarin landen uit Divisie C van de Nations League spelen.

Voor de overige teams uit Divisie C (Roemenië, Hongarije en Bulgarije) was geen plek meer in Path C, waardoor ze bij IJsland in Path A terechtkwamen.

De loting van de groepsfase van het EK vindt plaats op zaterdag 30 november in Boekarest. Nu is al zeker dat Oranje bij Oekraïne in groep C komt. Nederland speelt de drie groepsduels in de Johan Cruijff ArenA.