FC Den Bosch-voorzitter Jan-Hein Schouten vindt dat het na alle ophef tijd is dat zijn club hulp krijgt in de strijd tegen racisme. De preses oordeelt dat FC Den Bosch inmiddels genoeg bekritiseerd is.

"Wat bij mij nu wel beklijft is: iedereen heeft de wereld weer ingedeeld in goed en slecht. Het was zoals iemand tegen me zei: the perfect storm. Zwarte Piet-protesten, dan deze voetbalmiddag, onze totaal verkeerde inschatting, 'Hitler' op de tribune, de trainer die uit de bocht vliegt. En dat hebben we geweten. En daar moeten we mee dealen", schrijft Schouten in een open brief aan het Brabants Dagblad.

"Maar is het niet zo dat we rond thema's als racisme en ongelijkheid als eerste het woord verbinding willen zoeken? Waar is die verbinding? Wij zijn geen racisten bij FC Den Bosch. Maar tot mijn razernij zijn er bepaalde lieden die onder onze vlag wel hun denkbeelden uiten. Waar is de helpende hand? Het maakt mij activistisch."

"Wij hebben geen verwensingen meer nodig, geen terechtwijzingen, bedreigingen. Wij hebben geen boete nodig. Wij hebben hulp nodig. De uitgestoken hand. De verbinding. Bij het voetbal komen mensen die willen kwetsen. En wij kunnen die niet in ons eentje weren of evangeliseren. Zoals bijna niemand iets in zijn eentje kan."

Scheidsrechter Laurens Gerrets besloot FC Den Bosch-Excelsior stil te leggen. (Foto: Pro Shots)

Incident in Den Bosch leidt tot veel commotie

Alle commotie begon zondag tijdens de eerste helft van FC Den Bosch-Excelsior, toen Excelsior-aanvaller Ahmad Mendes Moreira racistisch werd bejegend door een deel van de thuisfans. De wedstrijd werd even stilgelegd.

Wat volgde was een zwakke verklaring van FC Den Bosch - dat werd later rechtgezet - en bemoeienis vanuit de voetbalwereld en de politiek. Bovendien startte het Openbaar Ministerie een onderzoek. Het OM sprak donderdag een man vrij die een Hitlergroet leek te maken. Verder heeft Excelsior volgens het AD inmiddels aangifte gedaan wegens racisme.

Komend weekend maken alle Nederlandse profclubs én de club op de drie hoogste amateurniveaus een statement tegen racisme door tijdens de eerste minuut van de wedstrijd stil te blijven staan.

Met deze foto maakten de spelers van het Nederlands elftal een statement tegen racisme. (Foto: KNVB)

'Racisme mag nooit genuanceerd worden'

Voorzitter Schouten, die eerder al liet weten dat hij de daders wil straffen met een levenslang stadionverbod, hoopt te voorkomen dat er negativiteit rond FC Den Bosch blijft hangen.

"Binnenkort als iedereen is afgeschminkt, levens blijvende krassen hebben opgelopen, zullen velen zich over de club buigen om er een project van te willen maken", schrijft hij.

"Niet om racisme uit de maatschappij te halen, niet om de 'Hitler-jongen' te rehabiliteren, maar om zich wederom te profileren. Iets wat niet mag gebeuren. Racisme is niet gebaat bij 'goed' en 'fout'. Je mag je niet profileren over de rug van racisme. Racisme mag nooit genuanceerd worden. Racisme moet de wereld uit."