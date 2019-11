Diego Maradona blijft tóch aan als trainer van het Argentijnse Club de Gimnasia y Esgrima La Plata, zo heeft de voormalige sterspeler donderdag laten weten. Twee dagen geleden werd nog bekendgemaakt dat hij al na twee maanden vertrok.

Aanvankelijk verbond Maradona zijn lot aan dat van voorzitter Gabriel Pellegrino, die zich niet verkiesbaar stelt voor nieuwe verkiezingen. Nu de overige kandidaten hebben besloten samen te werken, komt Maradona terug op zijn besluit.

"Ik ben heel blij dat ik kan zeggen dat ik nog steeds trainer van Gimnasia ben. Ik wil de fans en de spelers bedanken en ben blij dat we eindelijk de volle steun van het bestuur hebben", schrijft 'Pluisje' op Instagram, nadat zijn zaakwaarnemer zijn aanblijven al had bevestigd.

"Ik hoop dat het bestuur me de versterkingen geeft die me beloofd zijn. Bedankt voor alle berichten en steun, en voor jullie massale opkomst gisteren in de hitte."

Een grote groep supporters van Gimnasia verzamelde zich woensdag - nadat het vertrek van Maradona was aangekondigd - bij het stadion om de legende over te halen om aan te blijven.

Gimnasia vecht tegen degradatie

De 59-jarige Maradona begon in september aan zijn klus bij Gimnasia, dat momenteel 22e staat in de Argentijnse competitie en tegen degradatie vecht. Onder Maradona werd vooralsnog drie keer gewonnen en vijf keer verloren.

Tot afgelopen zomer was de voormalige Wereldvoetballer van het Jaar trainer van de Mexicaanse tweedeklasser Dorados de Sinaloa, waar hij stopte vanwege gezondheidsredenen.

Eerder was Maradona coach van Al Wasl en Fujairah in de Verenigde Arabische Emiraten en had hij in Wit-Rusland kortstondig Dynamo Brest onder zijn hoede. Tussen 2008 en 2010 was hij bondscoach van zijn vaderland Argentinië.