Het vrouwenteam van Arsenal heeft mede dankzij twee goals van Vivianne Miedema en een treffer van Jill Roord met 7-0 gewonnen van Bristol City in het toernooi om de Women's League Cup.

Roord maakte op slag van rust de 2-0, nadat aanvoerder Kim Little na een half uur de score had geopend.

In de tweede helft trof Little nogmaals doel, dit keer vanaf de strafschopstip. Vervolgens voerde Miedema met twee treffers de score nog verder op. In de slotfase bepaalden Jordan Nobbs en Jen Beattie de eindstand op 7-0.

Naast Miedema en Roord stond er met Daniëlle van de Donk nog een derde Oranje-international in de basis bij Arsenal. Roord en Van de Donk speelden het hele duel, Miedema werd tien minuten voor tijd gewisseld.

Door de ruime overwinning nam Arsenal de leiding in groep B over van Brighton. Het toernooi om de League Cup bestaat uit vier kleinere competities, die op basis van geografie zijn ingedeeld. De bovenste twee ploegen van elke competitie gaan door naar de knock-outfase.

Arsenal is met vijf eindzeges recordhouder in het bekertoernooi. Vorig seizoen werd in de finale na strafschoppen verloren van Manchester City.

Het basisteam van Arsenal tegen Bristol City, met Oranje-international Vivianne Miedema, Jill Roord en Daniëlle van de Donk. (Foto: Getty Images)