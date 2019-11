Coach Christophe Galtier van Lille OSC, een van de tegenstanders van Ajax in de Champions League, baalt stevig dat hij op een cruciaal moment in het seizoen twee van zijn stafleden kwijtraakt aan Tottenham Hotspur.

De woensdag bij de 'Spurs' gepresenteerde manager José Mourinho krijgt in Londen ondersteuning van assistent-trainer João Sacramento en keeperstrainer Nuno Santos, die tot dat moment werkzaam waren bij de Champions League-tegenstander van Ajax.

Lille speelt komende woensdag de thuiswedstrijd tegen de Amsterdammers in het miljoenenbal en moet in de Franse competitie eerst ook nog vrijdag op bezoek bij koploper Paris Saint-Germain.

"Ik ben inderdaad boos en geïrriteerd vanwege de gang van zaken, en dan vooral de timing", aldus een gepikeerde Galtier donderdag tijdens zijn persconferentie over het verlies van zijn twee stafleden.

De woede van de 53-jarige Fransman richt zich vooral op Mourinho zelf. De Portugees is goed bevriend met technisch directeur Luis Campos en was daarom de afgelopen maanden vaak te gast bij Lille, waar hij veel met mensen van de club sprak.

"Iedereen heeft zo zijn eigen handelwijze. Het getuigt van veel klasse om dit op deze manier te doen", foeterde een cynische Galtier.

José Mourinho tijdens zijn presentatie als manager van Tottenham Hotspur. (Foto: Getty Images)

'We leven niet in een sprookjeswereld'

De coach van Lille benadrukt dat hij het clubeigenaar Gerárd Lopez niet kwalijk neemt dat Sacramento en Santos naar Tottenham zijn vertrokken.

"Wat kan de voorzitter doen als twee werknemers willen vertrekken om een nieuwe uitdaging aan te gaan? We leven niet in een sprookjeswereld."

Lille staat na dertien speelronden op de vijfde plaats in de Ligue 1. De achterstand op koploper 'PSG' is elf punten. In de Champions League staan de Fransen met één punt uit vier duels laatste in groep H. Ajax, Chelsea en Valencia hebben allemaal zeven punten.

