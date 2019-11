Feyenoord mag geen fans meenemen naar het Europa League-duel met FC Porto van 12 december, heeft de UEFA donderdag bepaald.

De Rotterdamse club krijgt de straf van de Europese voetbalbond vanwege wangedrag van een deel van de aanhang. Die misdroegen zich eind oktober rond de Europa League-wedstrijd in Zwitserland tegen Young Boys (2-0-nederlaag).

Volgens Feyenoord, dat ook een boete van 55.000 euro moet betalen, hebben de fans vuurwerk afgestoken, vernielingen aangebracht, wanordelijkheden veroorzaakt en met voorwerpen gegooid.

Feyenoord noemt de straf van de UEFA "zwaar" en meldt nog te moeten beslissen of de club tegen de beslissing in beroep gaat.

Het uitduel met FC Porto is het laatste groepsduel van Feyenoord in de Europa League. Eerst ontvangen de Rotterdammers komende donderdag nog Rangers FC in De Kuip.

Feyenoord staat met nog twee groepsduels te gaan derde in poule G. De ploeg heeft evenveel punten (vier) als hekkensluiter Porto, dat op basis van het onderlinge resultaat laatste staat. Young Boys en Rangers hebben beide zeven punten.