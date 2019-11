Shakhtar Donetsk-middenvelder Taison heeft een schorsing van één duel gekregen voor zijn rode kaart in de competitietopper tegen Dynamo Kiev van 10 november. De Braziliaan stak in dat duel zijn middelvinger op naar de Kiev-fans in het uitvak, die racistische leuzen naar hem riepen.

In de 74e minuut van het Oekraïense competitieduel uitte Taison zijn woede over de racistische spreekkoren van de Kiev-aanhang. Naast het opsteken van zijn middelvinger schoot hij ook een bal richting de supporters.

Scheidsrechter Mykola Balakin legde de wedstrijd vervolgens enkele minuten stil vanwege het racisme. Bij de hervatting gaf de arbiter Taison een rode kaart. De 31-jarige Braziliaan verliet vervolgens in tranen het veld en werd getroost door zowel zijn ploeggenoten als spelers van Dynamo Kiev.

De Oekraïense voetbalbond erkent dat er tijdens het duel sprake was van racisme. Dynamo Kiev werd daarvoor bestraft met een boete van 20.000 euro en moet een duel zonder publiek spelen.

Door de schorsing mist Taison het thuisduel van Shakhtar met FK Lviv van vrijdagavond. De club uit Donetsk is afgetekend koploper in de Oekraïense competitie, met twaalf punten voorsprong op naaste belager Zorya Luhansk. Komende dinsdag gaat Shakhtar op bezoek bij Manchester City in de Champions League.

Spelersvakbond teleurgesteld over schorsing Taison

FIFPRO, de internationale vakbond voor voetballers, toont zich uitermate teleurgesteld over de beslissing van de Oekraïense voetbalbond om Taison voor één duel te schorsen.

"Een slachtoffer van racisme bestraffen is voor ons onbegrijpelijk. Dit speelt de mensen in kaart die dit soort walgelijk gedrag vertonen", aldus de spelersvakbond in een verklaring.

Na afloop van het duel nam Shakhtar-trainer Luis Castro het al op voor zijn pupil. "Ik steun iedereen die slachtoffer is van racisme en dus ook mijn jongens", zei de Portugees, die het incident tevens "een absolute schande" noemde. "Elke vorm van racisme is onaanvaardbaar. We moeten racisme bestrijden, elke seconde van de dag."

De huilende Taison wordt getroost door enkele spelers van Dynamo Kiev terwijl hij het veld verlaat. (Foto: Pro Shots)