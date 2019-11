Keisuke Honda zal zondag in het uitduel met Sparta Rotterdam direct in de basis staan bij het kwakkelende Vitesse. De Arnhemmers hopen met de Japanse aanwinst een einde te maken aan een reeks van drie competitienederlagen op rij.

"Honda is fit genoeg, niet geblesseerd geweest, dus ik heb geen twijfels", zei Vitesse-trainer Leonid Slutsky donderdag tegen Omroep Gelderland over het opstellen van de 33-jarige Japanner.

"We kunnen zijn creativiteit goed gebruiken. Die hebben we ook nodig. Zeker in de verbinding tussen middenveld en aanval. Zijn leeftijd zegt mij niets. Hij is nooit de snelste speler geweest, dat is bekend. Maar alle andere kwaliteiten die hij altijd had, heeft hij nog steeds."

Honda tekende twee weken geleden een contract tot het einde van het seizoen bij Vitesse. De spelmaker speelde zijn laatste wedstrijd op 22 mei, toen hij met het Australische Melbourne City in de Aziatische Champions League verloor van het Japanse Sanfrecce Hiroshima.

De oud-speler van VVV-Venlo werkte eerder dit decennium bij CSKA Moskou al samen met Slutsky, die veel vertrouwen heeft in Honda. "Hij bezit grote technische vaardigheden", aldus de Rus. "Honda is één van de beste spelers waarmee ik ooit heb gewerkt."

Vitesse verloor de laatste weken in de Eredivisie van ADO Den Haag (0-2), FC Emmen (2-1) en FC Groningen (1-2), maar staat nog wel vijfde met 23 punten. De uitwedstrijd tegen nummer twaalf Sparta begint zondag om 16.45 uur.

