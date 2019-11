José Mourinho heeft donderdag benadrukt dat hij geleerd heeft van zijn jaar zonder baan als coach. De 56-jarige Portugees stond voor het eerst sinds zijn aanstelling bij Tottenham Hotspur de pers te woord.

"Ik ben nederig. Ik ben nederig genoeg om mijn loopbaan te analyseren en de problemen daarvan", zei Mourinho in een bomvolle perszaal. "Er was niemand om de schuld te geven. Ik ging erg diep in deze analyse."

'The Special One' zat elf maanden zonder werk, nadat hij door Manchester United in december 2018 na 2,5 jaar werd ontslagen. "De afgelopen maanden waren geen tijdsverspilling. Het waren maanden om na te denken, te analyseren en me voor te bereiden op een nieuwe klus. Je verliest nooit je DNA, je identiteit, maar ik had tijd om over veel zaken na te denken. Gedurende mijn carrière heb ik fouten gemaakt."

Mourinho noemde geen voorbeelden van de fouten die hij beging, maar hij zegt "sterker, relaxed en gemotiveerd" te zijn voor zijn baan bij Tottenham. "Ik ben er klaar voor en denk dat de spelers dat ook voelden de afgelopen twee dagen. Ik ben klaar om ze te ondersteunen, dit draait niet om mij. Het gaat om de club."

Mourinho volgt in Londen Mauricio Pochettino op, die dinsdag door de clubleiding van Tottenham Hotspur werd ontslagen als gevolg van teleurstellende resultaten in de Premier League.

"Ik respecteer de werkwijze van de afgelopen vijf jaar. Het wordt een update, geen verandering. Ik ben hier om te proberen te begrijpen waarom de resultaten dit jaar in de Premier League niet zo goed zijn. Ik ben hier niet om dramatische veranderingen door te voeren en de spelers in verwarring te brengen."

José Mourinho woensdag tijdens zijn eerste training als manager van Tottenham Hotspur. (Bron: Pro Shots)

'Deur staat altijd open voor Pochettino'

Mourinho begon zijn perspresentatie met een lofzang over de ontslagen Pochettino. "Gezien het werk dat hij heeft verricht, is deze club voor altijd zijn thuis. Hij kan komen wanneer hij wil komen. Wanneer hij de spelers mist, wanneer hij de mensen met wie hij werkte mist; de deur staat altijd open voor hem. Hij zal zijn geluk opnieuw vinden en een nieuwe, geweldige club vinden. Hij gaat een mooie toekomst tegemoet."

Mourinho kan zaterdag bij zijn debuut als manager van Tottenham Hotspur in de uitwedstrijd tegen West Ham United (aftrap 13.30 uur) geen beroep doen op Michel Vorm. De 36-jarige reservedoelman heeft maandag op een training een kuitblessure opgelopen en is deze maand niet meer inzetbaar, liet de club donderdag weten.

Tottenham Hotspur bezet met veertien punten uit twaalf duels de teleurstellende veertiende plaats in de Premier League.

