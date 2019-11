Desiree van Lunteren (26) stopt na acht jaar als international van de Oranjevrouwen, zo maakt de KNVB donderdag bekend.

"Ik zou mezelf, en zeker het team, tekortdoen als ik er niet meer voor 100 procent voor ga", duidt 84-voudig international Van Lunteren haar afscheid. "Ik wil mijn teamgenoten, de staf en de fans bedanken voor de mooie tijd en de geweldige herinneringen en natuurlijk alle succes van de wereld toewensen op weg naar Tokio en het EK 2021."

Bondscoach Sarina Wiegman is verrast door het besluit van Van Lunteren. "Desiree is uitgegroeid tot een vaste waarde voor Oranje. Dat zie je ook wel aan haar statistieken: ze heeft de afgelopen vijf jaar vrijwel geen interland gemist. Zij is zo'n speler waarvan je als trainer precies weet wat je eraan hebt, ze heeft een geweldige drive en is altijd bereid zich voor het team weg te cijferen."

Wiegman schetst dat Van Lunteren al langer speelde met het idee om een punt te zetten achter haar interlandloopbaan. "Voor het WK had ze ook al het gevoel van: heb ik dat heilige vuur nog wel? Dat bleef toch wat weg. Ik vind het moedig, want vlak voor de Olympische Spelen is dit een heel moeilijke beslissing."

Van Lunteren was als rechtsback basisspeler van de Oranjevrouwen op het gewonnen EK van 2017 in eigen land en het zilveren WK van eerder dit jaar in Frankrijk. Ze debuteerde op 15 februari 2012 voor het Nederlands vrouwenelftal in een met 2-1 verloren oefenduel met Frankrijk.

Van Lunteren blijft wel bij Ajax

De Oranjevrouwen sloten recent het interlandjaar af met een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Slovenië (4-1-zege). Van Lunteren maakte als invaller haar opwachting in de ploeg van bondscoach Wiegman. Vier dagen eerder was ze basisspeler in het kwalificatieduel met Turkije (0-8-zege). In de zomer van 2020 doet de vrouwenploeg mee aan de Olympische Spelen van Tokio.

Van Lunteren blijft wel actief voor Ajax, de club waarbij ze afgelopen zomer terugkeerde na een verblijf bij het Duitse SC Freiburg. Haar contract in Amsterdam loopt nog tot medio 2021.