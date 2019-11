Olympique Lyon-trainer Rudi Garcia heeft Memphis donderdag tot aanvoerder van de Franse topclub benoemd. De Fransman heeft daarnaast uitgehaald naar Oranje-bondscoach Ronald Koeman.

Garcia is sinds ruim een maand trainer van Lyon en gaf de aanvoerdersband sindsdien aan verschillende spelers, onder wie Memphis. De Oranje-international blijkt de beste indruk te hebben gemaakt. Verdediger Léo Dubois is reservecaptain.

De 55-jarige Garcia maakte op zijn perspraatje ook bekend dat Memphis de wedstrijd van zaterdag tegen OGC Nice wegens een bovenbeenblessure moet missen.

De coach baalt ervan dat de aanvaller, die recent al twee duels van Lyon moest overslaan door een bovenbeenkwetsuur, door bondscoach Koeman dinsdag werd opgesteld tijdens Nederland-Estland (5-0). Memphis werd in dat duel halverwege vervangen.

"Memphis heeft dezelfde blessure als vóór de interlandperiode. Desondanks is hij opgesteld in een wedstrijd die nergens meer om ging", aldus Garcia. "Dat is respectloos naar ons. Ik vind het een schande en het kost me moeite om er niet heel geïrriteerd over te zijn."

Net als in Oranje is Memphis dit seizoen op dreef bij zijn club Lyon. In veertien officiële wedstrijden was hij goed voor elf doelpunten en een assist. Lyon staat wel slechts veertiende in de Ligue 1.

Memphis Depay kwam in actie tijdens de eerste helft van Nederland-Estland. (Foto: Pro Shots)

