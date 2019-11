Gianni Infantino belooft dat het WK voetbal van 2022 in Qatar "discriminatievrij" wordt. De voorzitter van de FIFA doet de uitspraak donderdag, exact drie jaar voor de start van de mondiale titelstrijd in de oliestaat.

"Er zal geen discriminatie zijn op het WK", zegt de 49-jarige Zwitser donderdag tegen het Britse persbureau PA Sports. "Iedere fan is welkom. Dit is niet alleen een uitspraak van de FIFA-voorzitter, maar een belofte van al onze partners in Qatar."

Infantino schetst dat hij met de WK-organisatie een lijst aan maatregelen heeft getroffen die ervoor moeten zorgen dat "iedereen een geweldig WK heeft". "Er waren ook vragen in aanloop naar het WK van 2018 in Rusland en we hebben toen niet één geval van discriminatie gehad. Dat is een positief gevolg van het werk dat voor het evenement was gedaan."

In december 2010 werd bekend dat Qatar het WK in 2022 mocht organiseren en dat leverde veel weerstand op. Er was in eerste instantie vooral kritiek op het tijdstip van het eindtoernooi: in de hete zomer. In 2015 werd daarom definitief besloten dat het WK in de winter wordt afgewerkt.

Verder bleek uit onderzoeken van onder meer Amnesty International dat de mensenrechten in Qatar structureel worden geschonden. Volgens The Guardian overlijden jaarlijks zo'n honderd arbeiders die aan de vele nieuwe stadions werken. Ook worden vrouwen in Qatar ernstig achtergesteld, is er nauwelijks persvrijheid in het land en verloopt rechtspraak niet volgens internationaal geldende maatstaven.

De werkzaamheden aan de stadions in Qatar zijn nog in volle gang. (Foto: Pro Shots)

'Er zijn overal problemen'

Infantino benadrukt dat de FIFA een mensenrechtenbeleid heeft en dat ook uitvoert. "We waren de eerste sportorganisatie in de wereld die zoiets introduceerde. Er zijn overal problemen, in veel landen in de wereld."

"Het is niet de missie van de FIFA om deze problemen op te lossen, maar we doen er alles aan om een positieve invloed te hebben. Niet door aan te vallen of te bekritiseren, maar door te praten en, via voetbal, begrip op te brengen en een positieve verandering te bevorderen."

"Ik was niet de voorzitter van de FIFA toen Qatar werd gekozen als gastheer van het WK, maar zijn de arbeidersomstandigheden nu verbeterd of verslechterd?", werpt Infantino een vraag op. "Het antwoord is simpel en is erkend door onafhankelijke mensenrechtenorganisaties: de situatie is beter en wordt nog verbeterd, de wetten zijn veranderd en er zijn nieuwe systemen van kracht."

Het WK voetbal in Qatar wordt afgewerkt van 21 november tot en met 18 december 2022. Aan het mondiale toernooi doen 32 landen mee.