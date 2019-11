Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag besloten om de man die werd verdacht van het brengen van een Hitlergroet tijdens FC Den Bosch-Excelsior niet te vervolgen.

Bij het duel in de Keuken Kampioen Divisie ontstond zondag veel commotie omdat Excelsior-aanvaller Ahmad Mendes Moreira racistisch werd bejegend door een deel van de aanhang van Den Bosch.

Op televisiebeelden leek een van de supporters van de thuisclub een Hitlergroet te brengen, waarop het OM een onderzoek instelde. "Wij hebben ook niet kunnen vaststellen dat die bewegingen gepaard gingen met (discriminatoire) uitingen in de richting van de speler van Excelsior", aldus de officier van justitie volgens het AD.

"De betrokken man hebben wij ook gesproken. Hij ontkent met klem dat hiervan sprake zou zijn geweest. De man wordt ten aanzien van de armbeweging dus niet verdacht van discriminatie."

De man werd naar aanleiding van de televisiebeelden bedreigd en dat gold ook voor naamgenoten die niets met het incident te maken hadden. Het OM riep mensen eerder al op daarmee te stoppen.

Fanatieke fans bieden excuses aan

De M-Side, de fanatieke supportersgroep van FC Den Bosch, heeft donderdag in een verklaring excuses aangeboden voor het racistische incident. Wel wordt benadrukt dat slechts "enkele individuen" zich hebben misdragen.

"Voor ons als FC Den Bosch-supporters van de M-Side is het zaak om te zorgen voor sociale controle, want dit kan en mag nooit meer gebeuren. Laten we met zijn allen aan dit maatschappelijke probleem werken, aangezien dit iets is wat wekelijks op vele voetbalvelden door heel Nederland gebeurt", staat in de verklaring.

"Wij keuren alle vormen van racisme af. Iets wat ook te zien is door de vele verschillende nationaliteiten op de M-Side. De tribune waar de fanatieke, maar ook doorsnee afspiegeling van onze mooie Bossche stad staat. De stad waar vele culturen zij aan zij leven. Iets waar wij als Brabantse bourgondiërs trots op zijn!"

Het racistische incident in Den Bosch houdt de gemoederen flink bezig. In zowel de voetbalwereld als de politiek is het onderwerp van gesprek. Komend weekend zullen alle profduels in Nederland één minuut stilliggen als statement tegen racisme.

De M-Side van FC Den Bosch zette het statement kracht bij met deze foto. (Foto: M-Side FC Den Bosch)