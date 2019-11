Alle wedstrijden in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie liggen komend weekend op verzoek van de Eredivisie CV en Coöperatie Eerste Divisie in de eerste minuut stil. Met die actie wordt aandacht gevraagd voor racisme.

Tijdens de actie blijven de spelers een minuut lang op hun plek staan. Op de reclameborden verschijnt een boodschap tegen racisme ('Racisme? Dan voetballen we niet.'). Zondag tijdens FC Den Bosch-Excelsior ontstond veel ophef omdat Excelsior-aanvaller Ahmad Mendes Moreira racistisch werd bejegend vanaf de tribune.

"Door een statement te maken in het veld, geven we vanuit het voetbal een duidelijk signaal dat genoeg écht genoeg is. Daarnaast heeft dit impact op zowel voetballiefhebbers als niet-voetballiefhebbers", is het verzoek aan de clubs.



"We begrijpen dat alle negentig minuten in een wedstrijd van belang zijn, waardoor we de KNVB wel hebben verzocht om aan het eind van de eerste helft minimaal één minuut speeltijd toe te voegen om het gemis van de eerste minuut te compenseren."

FC Den Bosch-Excelsior werd stilgelegd. (Foto: Pro Shots)

Racismekwestie maakt veel los

Den Bosch-Excelsior werd stilgelegd, maar wel weer hervat.De kwestie houdt de gemoederen sindsdien flink bezig. Zo kondigde het Openbaar Ministerie een onderzoek aan, liet de KNVB weten actie te gaan ondernemen en zei Oranje-international Georginio Wijnaldum flink te zijn geschrokken.

Bovendien deelde het Nederlands elftal dinsdag op sociale media een foto waarop een statement tegen racisme werd gemaakt. Dinsdagavond deed Wijnaldum dat ook na zijn eerste doelpunt in het EK-kwalificatieduel met Estland.

Dinsdag werd al bekend dat Excelsior vrijdag tijdens het thuisduel met FC Volendam een actie tegen racisme houdt. De supporters staan in de achttiende minuut letterlijk op tegen racisme en worden verzocht om een rode kaart omhoog te houden en met de zaklamp van hun mobiele telefoon te schijnen.

De foto die Oranje op sociale media deelde. (Foto: KNVB)