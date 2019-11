De Roemeense voetbalbond moet zich verantwoorden bij de tuchtcommissie van de UEFA. Aanleiding hiervoor is racistisch gedrag van toeschouwers tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd van de Roemenen tegen Zweden van afgelopen vrijdag.

De Zweedse aanvaller Alexander Isak was in Boekarest doelwit van de racistische uitingen op de tribunes. De oud-spits van Willem II werd in de slotfase van de wedstrijd lastiggevallen door kwetsende spreekkoren.

Isak meldde de kwetsende spreekkoren bij de Italiaanse scheidsrechter Daniele Orsato, die het duel daarop even onderbrak. Ook werd er een golfbal richting de aanvaller gegooid.

Uiteindelijk besloot Isak de toeschouwers te negeren en vierde hij na het laatste fluitsignaal feest met de meegereisde Zweedse fans. De Scandinaviërs hadden zich dankzij de 0-2-overwinning in Roemenië namelijk gekwalificeerd voor het EK.

"Het waren racistische beledigingen en geluiden, dat zou niet moeten gebeuren", liet Isak na de wedstrijd weten. "Ik koos ervoor om me niet te laten beïnvloeden, want dat is wat ze uiteindelijk willen. De scheidsrechter zei dat hij de wedstrijd kon staken, maar ik vertelde hem dat het niet nodig was."

De Zweedse spelers en fans vieren feest na de kwalificatie voor het EK. (Foto: Pro Shots)

Bulgarije één wedstrijd zonder publiek na racistisch gedrag

Het spreekkoor in Roemenië was niet het eerste racistische incident in de afgelopen periode op de internationale velden. Zo werd het EK-kwalificatieduel tussen Bulgarije en Engeland (0-6) vorige maand meerdere malen onderbroken wegens racistisch gedrag. De Bulgaren werden bestraft met één thuiswedstrijd zonder publiek.

Afgelopen zondag werd in de Keuken Kampioen Divisie de wedstrijd tussen FC Den Bosch en Excelsior stilgelegd, omdat aanvaller Ahmad Mendes Moreira van de Rotterdamse club racistisch werd bejegend door supporters van de thuisclub.

Daarop maakten de spelers van het Nederlands elftal dinsdag een statement tegen racisme. De selectie van bondscoach Ronald Koeman plaatste een foto op Twitter waarop alle spelers met uitgestrekte armen in een cirkel staan met als onderschrift 'Genoeg is genoeg' en 'Stop racisme'.

Mogelijk worden alle wedstrijden in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie komend weekend in de eerste minuut stilgelegd. Met die actie wordt aandacht gevraagd voor de strijd tegen racisme.